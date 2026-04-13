Los brutales detalles de la autopsia de Ángel López: ¿De qué murió el nene de 4 años?

La autopsia al cuerpo de Ángel López, el nene de 4 años que murió el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia, reveló un cuadro estremecedor: presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos dirigidos con precisión y sin lesiones en el resto del cuerpo, según el informe del Cuerpo Forense de Chubut.

A partir de estos resultados, la Justicia ordenó la detención de su madre y su padrastro, quienes serán imputados por "presunto homicidio agravado" por el vínculo. El nene vivía con su papá, pero al momento de su muerte estaba al cuidado de su madre por una orden judicial de revinculación.

Según la autopsia preliminar, los golpes en la cabeza le provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado, que terminó en un paro cardiorrespiratorio. Se trató de una muerte de origen neurológico, producto de una agresión directa, reiterada y de extrema violencia.



Los especialistas señalaron que los golpes no provocaron fracturas, pero sí generaron un fuerte impacto en el cerebro. Cada uno fue sumando daño interno hasta un punto sin retorno.

El informe del Cuerpo Forense de Chubut señaló que Ángel presentaba múltiples golpes en la cabeza, sin lesiones en otras partes del cuerpo (Archivo).

Los peritos también analizan si pudo haber existido algún tipo de asfixia, aunque no se hayan detectado lesiones visibles en el cuello.

Al mismo tiempo, la causa empezó a reconstruir cómo era la vida de Ángel y el panorama que surge es el de un entorno atravesado por la violencia, con episodios reiterados de maltrato físico.

La investigación apunta a la madre y al padrastro del nene





Tras conocerse los primeros resultados de la autopsia y otros elementos clave del expediente, el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán solicitaron en las últimas horas la detención de Mariela Altamirano, madre del nene, y de su pareja, Michel Kevin González.

Los dos fueron imputados como presuntos coautores de homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla la prisión perpetua como única pena en caso de ser hallados culpables.

En un video registrado antes del traspaso de la custodia, se lo ve a Ángel llorando de manera desconsolada y pidiendo no irse con su madre (Captura).

En el avance de la causa, los investigadores apuntan principalmente contra el padrastro, quien se desempeña como profesor de taekwondo y registra antecedentes en Córdoba por denuncias de violencia familiar. Según surge de esos antecedentes, una ex pareja lo acusó de haber agredido y mantenido encerrado a su hijo, un comportamiento que ahora es analizado en relación con este caso.

Respecto de la madre, los testimonios incorporados al expediente mencionan problemas de consumo abusivo de alcohol y episodios de violencia hacia otro de sus hijos, que actualmente vive en Corrientes. En ese marco, los investigadores buscan determinar si estaba al tanto de las agresiones que sufría Ángel y si tuvo algún grado de participación o tolerancia frente a esa situación.

Mientras se aguardan estudios complementarios para completar el informe forense, Altamirano fue trasladada a una dependencia policial de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en la Seccional Mosconi, en Kilómetro 3. En tanto, la beba de seis meses, hija de la pareja, quedó bajo el cuidado de un familiar y sería llevada a Córdoba.