Caso Ángel López: detuvieron a la madre y al padrastro acusados de homicidio agravado

Mariela Altamirano, la madre de Ángel López -el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia-, fue detenida este domingo por la noche junto a su pareja, Maicol González, según pudo confirmar Crónica. Ambos están acusados de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

La Justicia determinó que existía peligro de fuga de los sospechosos. Fueron arrestados en un departamento de la calle San Martín, donde se alojaban de forma temporal. Serán indagados este martes.

Qué buscan determinar los investigadores

Los investigadores buscan determinar si Maicol González, padrastro del menor y profesor de taekwondo, fue el responsable de las agresiones físicas que recibió Ángel, y si la madre estaba al tanto o también participó.

La autopsia había determinado que el nene sufrió una lesión interna. El informe de la ambulancia que lo trasladó confirmó además que presentaba un traumatismo previo a la descompensación.

Ángel falleció el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras llegar en estado crítico. Su cuadro fue irreversible a pesar de los intentos de reanimación.