Caso Ángel López: el informe de la ambulancia confirmó un traumatismo previo

El informe de la ambulancia que trasladó a Ángel López confirmó que el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia tenía "un antecedente de traumatismo" previo a la descompensación. El documento se convierte en una prueba clave para la investigación de su muerte.

Según el informe, Ángel ingresó al hospital en estado inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad por un paro cardiorrespiratorio.

El equipo médico le realizó masajes cardíacos, le suministró medicación de urgencia y, al ingresar, fue entubado y colocado en ventilación asistida.

Piden detener a la madre y a su pareja

El abogado del padre del menor solicitó la detención de Mariela Altamirano - la madre del nene - y de su pareja, Maicon González, al considerar que existe riesgo de fuga y falta de arraigo. Son los dos sospechosos por la muerte del niño.

Además, denunció que desde el jardín al que asistía Ángel detectaron cambios de conducta tras los procesos de revinculación con su madre: irritabilidad y llanto frecuente.

¿Qué dijo el fiscal?

El fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, confirmó este domingo que podrían conocerse novedades en las próximas horas y que trabajan para esclarecer el hecho lo antes posible.

La autopsia ya había determinado que el menor presentaba lesiones internas. Ángel fue trasladado al hospital el domingo 5 de abril por una descompensación repentina. Fue reanimado pero su cuadro fue irreversible. Falleció el lunes.