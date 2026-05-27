¿Quién era Ana Lía Corte, la mujer encontrada descuartizada en Bariloche?

Tras más de dos semanas de intensa búsqueda de Ana Lía Corte y posterior hallazgo del cuerpo cerca del Cementerio Municipal de San Carlos de Bariloche, en las últimas horas se conoció quién era la mujer de 52 años.

El cadáver estaba descuartizado en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de la ciudad. Ahora, el Cuerpo Médico Forense realizará una autopsia para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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Ana tenía 52 años, era practicante de trekking, esquí y profesora de yoga, según reveló su familia, y los últimos 26 años de su vida los compartió con el brasileño Milton Marques, con quien estaba casada y tenía un hijo de 12.

Según reveló su marido, era paciente psiquiátrica. "Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada", reveló en un comunicado difundido después de su desaparición.

Otra vez estuvo desaparecida

Por otra parte, no era la primera vez que la buscaban, ya que en el año 2021, cuando todavía había restricciones vigentes por la pandemia y estando ya medicada, la mujer se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa con un cuadro de hipotermia.

"Desde el 2021 a la fecha Ana ha transitado momentos muy estables y alegres en familia", indicó Milton, aunque aclaró que el mes pasado empezó nuevamente a tener problemas de insomnio y depresión, por lo que los médicos tuvieron que subirle la medicación.

"La familia y sus amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Ana Lía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima", aseguró su esposo.

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