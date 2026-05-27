El emotivo mensaje del esposo de la mujer hallada muerta en Bariloche: "26 años de una vida hermosa y llena de amor"

El trágico desenlace de la búsqueda de Ana Lía Corte transformó la incertidumbre en un dolor profundo y público. Tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo en un barranco, su marido y otros familiares la despidieron con conmovedores mensajes.

El esposo de la víctima, Milton Marques, eligió utilizar las redes sociales para emitir un comunicado centrado en el reconocimiento y la resiliencia. En medio del shock por la noticia, el hombre enfocó sus palabras en valorar el esfuerzo colectivo de la comunidad rionegrina.

Su posteo combinó la tristeza del momento con una profunda necesidad de retribuir el esfuerzo de quienes colaboraron activamente durante casi tres semanas.

"Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía", manifestó Marques de manera pública. Con la frase "el apoyo de todos fue mi cable a tierra", el hombre sintetizó el valor del acompañamiento social en una etapa que concluyó de la forma menos deseada, conmoviendo a toda la región.

Por su parte su prima, Cecilia Corte, fue una de las primeras en compartir su desconsuelo mediante una emotiva dedicatoria pública. Eligió una fotografía del álbum familiar para ilustrar el recuerdo de una personalidad luminosa que dejó una huella imborrable.

En sus palabras, describió de forma nítida la esencia de Ana Lía, remarcando su constante predisposición para recibir con los brazos abiertos a quienes visitaban la ciudad de San Carlos de Bariloche.

"Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita", expresó Cecilia con profunda nostalgia. El texto dejó en evidencia el vacío inmediato que genera esta ausencia en las dinámicas de una familia que hoy se encuentra unida en el duelo y el recuerdo de sus mejores momentos compartidos.

La carta de despedida continuó con un desgarrador deseo de paz eterna para la mujer de 52 años. "Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos", añadió.