Revelaron los resultados de la autopsia a la beba hallada sin vida en la Universidad de La Plata: ¿De qué murió?

Luego de la conmoción suscitada por el hallazgo del cuerpo de una beba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, los investigadores presentaron los resultados preliminares de la autopsia.

Fuentes policiales informaron que el descubrimiento ocurrió este lunes pasado cuando un empleado de la facultad, encontró el cuerpo de la nena en una zona en construcción lindera al edificio de Ciencias Agrarias.

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El documento presentado por los investigadores, que fue incorporado al expediente que intenta determinar las causas del fallecimiento, determinó que la menor murió a causa de una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda".

Además, los peritos revelaron un dato clave: el cuerpo no tenía lesiones traumáticas visibles, tales como golpes o heridas, y esto descarta, por ahora, algún tipo de violencia física directa.

A la espera de otros estudios



Sin embargo, los investigadores aclararon que todavía restan los estudios complementarios, que aún están en curso, para determinar las causas de la muerte.

En tanto, la madre de la nena fue detenida y está acusada por el crimen. La mujer, identificada como C.V.R. (32 años y nacionalidad chilena), había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana junto a la beba.

La madre de la criatura fue detenida por la policía (X).

Tras el hallazgo del cuerpo, la mujer fue localizada en la zona de 122 y 50, en buen estado de salud, aunque presentaba un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica, según consignó el sitio 0221.

En ese momento, C.V.R. no fue detenida, mientras la Justicia avanzaba con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido en el predio universitario.

Tras nuevas pruebas recolectadas, la causa tomó otro rumbo, y personal de la Brigada Federal La Plata ubicó a la mujer en la zona de 1 y 45. Por orden judicial, los policías concretaron su detención como parte de la investigación, que ya estaba bajo la órbita de la Justicia Federal.

¿Cuál es la carátula del caso?



A partir de esta novedad, el expediente que había sido caratulado en un primer momento como "averiguación de causales de muerte" fue recaratulado a "homicidio".

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien sigue al frente de la causa para determinar qué ocurrió con la beba. Finalmente, la madre fue trasladada a la sede de la Policía Federal Argentina en La Plata, donde quedó a disposición de la Justicia.

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