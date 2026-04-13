Quedó detenida la mamá de la beba hallada muerta en la facultad de La Plata

La investigación por el hallazgo de una beba de dos meses sin vida en el predio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tuvo un vuelco el mediodía de este lunes. Camila de Viggiano Rojas, la madre de la menor, fue detenida por orden de la Justicia Federal tras ser señalada como la principal sospechosa de la muerte de su hija.

El caso comenzó a gestarse el domingo, cuando la mujer de 32 años y su pareja asistieron a un hospital local junto a la menor. Según la denuncia radicada por la familia ante el Ministerio de Seguridad bonaerense, en un descuido el hombre las perdió de vista y allí se inició una búsqueda desesperada.

Testigos del hecho aportaron datos clave: la mujer habría subido a un colectivo de la línea 506 y descendió en la intersección de las calles 1 y 45. Fue precisamente en esa zona, donde se levanta una obra en construcción dentro de la facultad, donde un grupo de trabajadores encontró el cuerpo de la beba durante las primeras horas de este lunes.

La detenida, de nacionalidad chilena, es paciente psiquiátrica con un diagnóstico previo de esquizofrenia. Trascendió que, debido a recomendaciones por el embarazo y el periodo de lactancia, habría interrumpido la toma de su medicación específica.

El juez Alejo Ramos Padilla ordenó su detención. La Brigada Federal de La Plata logró interceptarla nuevamente en 1 y 45, a pocas cuadras de donde apareció la beba muerta.

Mientras el expediente fue recaratulado de "averiguación de causales de muerte" a homicidio agravado por el vínculo, la Justicia espera los resultados de la autopsia. Se ordenó un relevamiento de los domos de la zona para reconstruir el recorrido final de la mujer.