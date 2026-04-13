Condenaron a una pareja por agredir a su beba de ocho meses

La Justicia de Salta condenó este lunes a una pareja de 25 años a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ejercer violencia contra su hija de ocho meses.

El fallo del juez Ignacio Colombo incluyó además la supresión de la responsabilidad parental de los progenitores, quienes fueron hallados culpables del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Denuncia y hallazgo de lesiones

La investigación penal comenzó en marzo de este año, luego de que la víctima fuera trasladada al Hospital Materno Infantil con heridas de gravedad.

Al constatar el estado de la menor, una médica del centro asistencial radicó la denuncia que dio inicio a las pesquisas de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, encabezada por el fiscal Federico Gabriel Portal.

A través de un juicio abreviado, se determinó que los padres golpearon a la beba en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Además de la condena por las lesiones, el padre fue sentenciado por el delito de coacciones contra un familiar, quien resultó ser un testigo clave para el avance del expediente judicial en la provincia de Salta.

Reglas de conducta y supervisión

Como parte de la resolución, los condenados deberán cumplir con estrictas reglas de conducta por un plazo de cuatro años.

El magistrado estableció que estas medidas serán supervisadas de manera constante por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la pena.

"El juez Ignacio Colombo declaró a los jóvenes culpables por ser autores del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y suprimió la responsabilidad parental", confirmaron fuentes judiciales sobre la resolución que aparta definitivamente a los implicados del cuidado de la menor.