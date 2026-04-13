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Lunes, 13 de abril de 2026

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Macabro: encontraron una beba muerta en la Facultad de Arquitectura en La Plata

En el marco de la investigación, detuvieron a la madre de la criatura bajo la acusación de homicidio.

Una beba de tres meses fue encontrada muerta este lunes en un sector de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, en el marco de la investigación, detuvieron a la madre de la criatura bajo la acusación de homicidio. 

Un empleado de la alta casa de estudios encontró el cuerpo de la beba en un área en la que están construyendo nuevas aulas, situada en el cruce de las calles 47 y 117.

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La madre de la criatura, de 32 años, tenía un pedido de búsqueda desde el viernes último tras una denuncia por "averiguación de paradero". 

La mujer fue encontrada este lunes, pocas horas después de que apareciera muerta su hija.

Y, en el marco de la investigación del hallazgo de la chica, la adulta fue detenida bajo la acusación de homicidio, informaron fuentes del caso citadas por la agencia Noticias Argentinas (NA).

La causa, que inicialmente estaba bajo la figura de "averiguación de causales de muerte", fue recaratulada como "homicidio" por disposición del Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla.

La desaparición de la mujer había sido denunciada por su pareja, quien había contado que su novia había llevado a la beba al Hospital de Niños de La Plata para una consulta médica y que, en un momento, él perdió el contacto.

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