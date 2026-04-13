Temen por otro caso Ángel: investigan un grave episodio de maltrato infantil en Corrientes

En medio de la conmoción por la muerte de Ángel López, crece la preocupación por un nuevo caso de maltrato infantil. Ocurrió en Corrientes, donde una mujer se filmó pegándole a su hijo de dos años, a quien responsabilizaba de la supuesta partida del padre.

El pequeño, identificado como Camilo, quedó en medio de una compleja disputa judicial. La madre había denunciado al padre por violencia de género e incluso lo había acusado de agredir al niño, pero las imágenes que llegaron a Crónica muestran una escena completamente distinta.

"¡Levantate, Camilo! Te voy a reventar. Tu papá se fue por tu culpa, hijo de p... Por tu culpa se fue tu papá, por tu culpa", se escucha en el video. Las imágenes, difuminadas por su impacto, dan cuenta de que el pequeño estaba durmiendo cuando fue despertado a los gritos y sacudidas.

Desde Corrientes, el periodista Roberto Ojeda precisó que la filmación no es reciente, sino que data de algunos años atrás. Según indicó, el registro tuvo lugar a los pocos meses de nacido el niño, en el marco de una relación informal entre el padre y la madre.

"La situación inicia con una denuncia contra la jueza Carolina Macarrein por parte de la madre, Macarena Urbina, quien relataba que cada vez que el niño volvía de la casa del padre venía con falta de higiene, golpeado y con heridas", explicó Ojeda.

Camilo, el pequeño que quedó en el centro de una disputa judicial entre sus padres, habría sido víctima de una brutal agresión por parte de su madre (Imagen gentileza Diario Época).

Con el paso de las horas, el caso fue tomando un giro y comenzaron a surgir indicios que apuntan a que la madre habría ejercido maltrato hacia el niño. Incluso, se investiga la posibilidad de que todo haya sido una puesta en escena por parte de la mujer.

En paralelo, se están llevando adelante distintos informes sociales, psicológicos y psiquiátricos sobre el menor. En ese contexto, la Justicia resolvió restituir de manera inmediata la tenencia al padre, mientras que la madre se dirigió al juzgado de menores para reclamar la custodia.

La mujer dio su versión tras la difusión del video y habló de una disputa judicial por la tenencia





En medio de la repercusión que generó el caso, la madre de Camilo salió a dar su versión de los hechos y aseguró que contaba con la tenencia legal del niño, según lo informado por el periodista correntino.

"Yo hace un mes estaba viviendo con el padre de Camilo, me echaron de la casa donde estaba viviendo con él y él alega que yo nunca viví con ellos. Se quedaron con todas mis cosas y se habían quedado con Camilo", explicó la mujer.

Según su relato, al judicializarse la situación, la jueza interviniente dispuso un régimen de visitas. "Ella (la jueza) me exige a mí, me obliga a que yo le tenga con régimen de visita al bebé", afirmó, y agregó: "La primera vez me vino con golpes en la cabeza, vino sin una uña y todo esto era mugre".

Respecto del video que se viralizó de ella agrediendo al pequeño, la mujer aseguró que se trata de un registro antiguo y que la situación ya había sido resuelta. El caso generó fuerte impacto y reabrió interrogantes en torno a las denuncias cruzadas, ya que ella había acusado previamente al padre por violencia, mientras que las imágenes difundidas la muestran a ella ejerciendo agresiones contra el niño.

A partir de la difusión de las imágenes, la Justicia intervino y resolvió otorgar la tenencia unilateral al padre, además de disponer que la madre no mantenga contacto con el niño. En paralelo, ella se presentó ante el juzgado de menores para reclamar la restitución de la custodia de Camilo.