Imputaron al padrastro del bebé de 20 meses internado con daño cerebral en Mendoza

Cristian Gonzalo Fragapane, el padrastro del bebé de 20 meses internado en un hospital de Mendoza con lesiones cerebrales quedó detenido por "tentativa de homicidio agravado por alevosía".

El menor, al que habría sacudido violentamente, permanece en grave estado y lucha por su vida en el Hospital Notti.

La tía del nene, Érica, reveló el drama: "El daño que le quedó en su cerebrito es muy, muy grande. Entró directamente a terapia intensiva y nunca dejó de estar en estado crítico".

La mujer no solo responsabilizó al padrastro: "En casos de maltrato infantil como este nunca es solamente una persona. Si bien fue uno quien actuó, el otro tapó".

El bebé lucha por su vida en el Hospital Notti de Mendoza.

Y agregó un dato que apunta a un patrón previo: "Cada vez que el papá quería ver a sus hijos, la mamá se lo negaba la mayoría de las veces. El nene que hoy está internado es uno de esos hijos a los que le negaban el acceso".

La Justicia impuso una restricción de acercamiento tanto a la madre como a su pareja. El padre biológico quedó a cargo del cuidado de ambos mellizos, y el hermano del bebé internado permanece a resguardo en el mismo hospital sin lesiones.

Cómo fue el ataque

El hecho ocurrió el 10 de abril en el barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo. Fragapane estaba a cargo del bebé y su hermano mellizo cuando tomó a la víctima por el tórax y lo sacudió con violencia. Las lesiones son compatibles con el síndrome del niño sacudido.

El pequeño sufrió dos paros cardiorrespiratorios seguidos de un derrame cerebral. Fue estabilizado en un centro de salud local y derivado al Hospital Notti, donde permanece internado.

La Fiscalía de Homicidios ordenó la detención tras recibir los testimonios del equipo médico que atiende al niño.