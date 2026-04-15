Un nene de 1 año y 10 meses está internado con lesiones cerebrales: había antecedentes de violencia

Un nene de un año y 10 meses llegó en grave estado a la guardia del Hospital Notti de Mendoza con lesiones cerebrales compatibles con el síndrome del niño sacudido.

Tras ser estabilizado y quedar internado en terapia intensiva, la Justicia tomó intervención en el caso, que es investigado como un presunto caso de maltrato infantil.

Para dar aviso a las autoridades, fue una abogada del centro médico quien radicó la denuncia el mismo día. Como medida cautelar, se ordenó una restricción de acercamiento para la madre y su pareja, con quienes convivía.

Un familiar del menor apuntó contra el sistema de protección: "Esto no comenzó este viernes, comenzó hace aproximadamente 4 o 5 meses". Según su testimonio, el nene ya había sufrido una fractura de pierna con atención médica tardía y múltiples ingresos previos a la guardia.

Las alertas que no fueron atendidas

El caso había sido informado al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI), organismo oficial de protección de la infancia, pero las señales de alerta no habrían sido atendidas. "Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro", afirmó el familiar.

Fuentes judiciales confirmaron que el niño estuvo internado en enero, aunque en esa instancia no se detectó ningún indicador de maltrato. También se realizó una encuesta ambiental con el entorno familiar y se le hicieron análisis al hermano mellizo por precaución; no presentó lesiones y regresó a su hogar.

Qué es el síndrome del niño sacudido

Los médicos investigan si las lesiones responden a zamarreos y sacudones reiterados o a una enfermedad congénita que provoque convulsiones.

El síndrome del bebé sacudido ocurre cuando un niño pequeño es agitado de forma violenta y puede causar daño cerebral severo. En este caso se sospecha maltrato sistemático, que abarca un espectro más amplio de agresiones.