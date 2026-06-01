Inseguridad en Mendoza: los hechos policiales más destacados de las últimas horas

Reseña de los hechos delictivos que han sido noticia en la provincia de Mendoza:

-Inseguridad en el coqueto barrio Dalvian. Robaron en la casa del empresario Agustín Vila. La investigación señala como responsable del ilícito a un vecino que alquila en el mismo barrio. El hombre de negocios denunció que entre otras cosas le llevaron unos 10 millones de pesos en bebidas de alta gama. El acusado fue detenido en forma inmediata.

-7 personas quedaron detenidas en Godoy Cruz. Practicaban tiro en forma ilegal en una ripiera. Entre las armas incautadas hay pistolas de grueso calibre y una carabina con silenciador.

-Un jubilado chocó contra un poste de luz y el test de alcoholemia le dio positivo. Sucedió en el interior del parque General San Martín. El acusado de 76 años quedó detenido. El análisis arrojó 2,34 gramos de alcohol en sangre. Sucedió alrededor de las 2 de esta mañana sobre Avenida del Libertador, entre el Parque de los Pueblos Originarios y el Aconcagua Arena.

-Piden información por los mendocinos detenidos en Libia. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Los dos eran parte de una misión humanitaria con destino a la ciudad de Gaza. Piden fe de vida de ambos en medio de la guerra.

-Delincuentes hicieron estallar la vidriera de una prepaga esta madrugada de este lunes. Se trata de las oficinas de Medicus ubicadas en calle Belgrano y Colón de Ciudad. En el lugar trabajó policía científica. Buscan a una pareja que se robó un monitor y quedaron registrados en las cámaras de videoseguridad.

-En el departamento Guaymallén, personal de Gendarmería nacional lograron salvar la vida de un niño. Estaba ahogado, su madre pidió ayuda y los uniformados le realizaron la maniobra de Heimlich. Ante la emergencia, los gendarmes tomaron al menor en brazos y vieron que "no podía respirar" por lo que le realizaron la práctica. Luego lo trasladaron a un centro de salud para que continuaran asistiéndolo. Ahora está fuera de peligro.

-Choque en cadena en el Acceso Este. Sucedió a la altura del shopping mano al centro. Hubo heridos leves pero alta congestión de tránsito.

-En el departamento San Martín una joven referente barrial fue hallada sin vida en la vía pública. Se trata de Janet Delgado, tenía 38 años y era conocida en los barrios del norte de ese departamento por su trabajo comunitario en un merendero. Había denunciado a su expareja por violencia de género, pero los investigadores descartan por ahora cualquier vínculo entre ese conflicto y su muerte que habría sido producto de un infarto.

-Tres jóvenes fueron rescatados anoche, luego de desorientarse mientras realizaban una travesía de motocross en las cercanías de la Ruta Provincial 13, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras. El operativo se inició cuando la madre de uno de los jóvenes realizó un llamado al 911 para alertar sobre la situación. Durante las tareas, lograron establecer contacto telefónico con uno de los jóvenes, quien aportó su ubicación aproximada.

-Inseguridad en el departamento Maipú. Delincuentes amenazaron con un arma de fuego al conductor de un auto y le llevaron la movilidad. Lo interceptaron en calle Serpa a metros del Acceso este en la zona de Rodeo del Medio. El hombre de 37 años manifestó que lo obligaron a frenar, lo hicieron bajar del auto y se lo llevaron, dejándolo a pie en medio de la oscuridad.

-Inseguridad en Las Heras. 4 personas quedaron detenidas luego de ser acusados por un robo. Los siguieron por cámaras de video y lograron interceptarlos en inmediaciones de calles Houssay y Vucetich en la sexta sección. Se trata de simpatizantes de Huracán Las Heras que quedaron a disposición de la justicia luego de un robo.

-Por la crisis económica, unos 366 mil mendocinos están inhibidos por no poder pagar sus deudas. El Poder Judicial habilitó el sistema digital para agilizar la cancelación de una inhibición y poder, por ejemplo, transferir un auto o vender una casa. Una inhibición es una medida judicial que le impide a una persona -física o jurídica- disponer libremente de sus bienes registrables. Un juez la ordena cuando existe una deuda impaga, y sus consecuencias son concretas e inmediatas: la persona inhibida no puede vender su casa, transferir su auto ni realizar ningún acto de disposición sobre sus propiedades hasta que la situación se regularice. Las causas más frecuentes en Mendoza incluyen deudas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), tasas municipales impagas y obligaciones con acreedores privados formalizadas mediante instrumentos como pagarés.

-El Tribunal de Cuentas de Mendoza multó a cuatro funcionarios del Hospital Enfermeros Argentinos. Está ubicado en el departamento General Alvear. Según se desprende del fallo publicado este lunes en el Boletín Oficial, si bien el organismo de control otorgó el visto bueno general a la gestión de los recursos públicos, detectó fallas administrativas puntuales en el proceso. Estas fallas derivaron en la aplicación de multas para cuatro funcionarios que se desempeñan en el nosocomio y que deberán pagar cuanto antes.