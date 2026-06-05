Diácono obligó a su amante a abortar dos veces, un camión perdió dos ruedas y un policía fue detenido por embarazar a su hermana

Síntesis destacada de los hechos policiales más impactantes en Mendoza en lo que va de este viernes:

- Un camión perdió dos ruedas mientras circulaba. Sucedió en la mañana de hoy en el Acceso Sur a la altura de calle Boedo, en la zona de Carrodilla, departamento Luján de Cuyo. El hecho tuvo lugar minutos después de las 7, cuando por razones que se desconocen, el camión sufrió este desperfecto y quedó tirado en la banquina.

-Una mujer encabeza una denuncia contra el Arzobispado de Mendoza por violencia de género institucional. Es en una causa que llegó esta semana a la Corte de Justicia de la Nación, que deberá dictar sentencia. Todo surge a raíz de una denuncia de la mujer contra su expareja, quien le ocultó que llevaba una doble vida: tenía otra familia y además era diácono de la Iglesia Católica. El hombre dejaba el hogar durante días con la excusa de que viajaba a visitar a sus padres. Durante ese tiempo, la mujer quedó embarazada dos veces y él la obligó a abortar.

-Hallaron sana y salva a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida en Las Heras. Había sido vista por última vez el 31 de mayo tras salir de su casa en el barrio Santa Teresita. Se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de delito.

-Detuvieron a un policía que está acusado de abusar de su hermana. La justicia investiga si es padre de su hijo. El efectivo de 29 años fue detenido junto a su padre en la localidad de Palmira, también acusado de abusar sexualmente de la mujer. Una pericia genética habría sido clave para la investigación, según el sol diario.

-Al preso acusado de balear a una niña ahora lo investigan como presunto líder de una banda que blanqueó más de $500 millones. A pedido de la Justicia Federal, la Policía realizó 25 allanamientos en Guaymallén y en la cárcel de Almafuerte para buscar teléfonos y profundizar la causa por lavado de activos contra 20 personas lideradas por Pedro "Peter" Morales Anisco.

-El empresario de la construcción Florentino Paco deberá pagar una fianza de $2.400 millones o irá a la cárcel. La medida fue impuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos y alcanza también a tres integrantes de su familia. Están imputados por presuntas estafas a unas 150 familias que les compraron lotes y nunca se los otorgaron.

-Incidente vial en frente al cóndor. Se produjo un choque en el puente que cruza el Acceso Sur por encima del Acceso Este. Fue en la mano que va hacia el sur. Un camión obstaculizó media calzada. Chocaron 5 vehículos.

-Incidente vial en Guaymallén. Sucedió en carril Godoy Cruz entre calles Higueritas y Cabildo. Un auto Clío chocó de atrás a un colectivo de línea.

-Hay un choque en cadena en el Acceso Este. Ocurrió en la mano que va hacia el oeste a la altura del Shopping. El siniestro involucra a 4 autos y una moto.

-Incidente en el Acceso Norte. Es por un auto que se rompió a la altura de calle Pescadores. Cortó la circulación en ese tramo en el departamento Las Heras.

-Incidente vial en Ciudad. Sucedió cuando un taxi chocó de atrás a un chevrolet. El episodio aconteció sobre José Vicente Zapata entre Salta y Rioja mano al oeste.

-Dos conductores borrachos quedaron detenidos en Luján de Cuyo. Fueron interceptados en sendos controles viales sobre calle Viamonte y Almirante Brown en la zona de Chacras de Coria. El conductor de una camioneta Nissan Frontier, un joven de 30 años registró una marca de 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre. Minutos más tarde, el conductor de un automóvil Chevrolet Prisma, un hombre de 34 años arrojó un resultado de 1,29 gramos por litro.

-Dos hombres quedaron detenidos cuando quisieron fugarse de la policía. Iban caminando cuando advirtieron un móvil y empezaron a correr. Lograron darles alcance a la altura de calles Allayme y Manuel A Sáez en el departamento Guaymallén, luego de arrojar un morral sobre un techo.

-Un camión que íba hacia Chile llevaba 1.100 litros de éxtasis ocultos en falsos tanques de combustible. Gendarmería nacional detectó el transporte de origen paraguayo que transportaba 1.100 litros de MDMA en tanques adicionales. El vehículo provenía de Córdoba, se dirigía a Mendoza y con el fin de cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor.

-Una conductora perdió el control de su auto y chocó contra un cerco perimetral. Sucedió en carril Videla Aranda y calle Belgrano en la zona de Chachingo, departamento Maipú. La mujer fue auxiliada por personal de bomberos que le ayudan a salir del habitáculo.

-Piden precaución por semáforos fuera de funcionamiento. Sucede en Avenida San Martín y Urquiza de ciudad. También está afectada la red semafórica en Avenida San Martín y Alberdi.

-Fiscalía de Estado detecto "elementos suficientes" para investigar los llamados a licitación de la Fiesta de la Cerveza 2025. Ahora, la Municipalidad de Godoy Cruz tendrá que ponerse a disposición del organismo ante la requisitoria de información.