¡Golpeado por sus padres! Murió Mateo, el nene de un año que estaba internado con lesiones cerebrales

Mateo, el nene de un año y nueve meses que estaba internado con lesiones cerebrales en un hospital de Mendoza, murió este viernes según confirmaron las autoridades del centro asistencial.

El bebé no logró recuperarse del cuadro con el que había ingresado a la guardia del hospital pediátrico Humberto Notti el 10 de abril, cuando llegó en medio de un paro cardiorrespiratorio que activó de inmediato los protocolos de urgencia.

Apenas los médicos lograron estabilizarlo, detectaron hematomas en distintas partes de su cuerpo que no coincidían con un relato accidental.



Ante este descubrimiento, se inició una investigación para determinar si los golpes habían sido consecuencia de convulsiones que el nene habría sufrido previamente, según indicaron desde su entorno, o si se estaba ante un posible caso de maltrato infantil.

Lesiones previas

El informe del gabinete médico que examinó al menor fue determinante. Los especialistas indicaron que Mateo presentaba lesiones cerebrales compatibles con el "síndrome del zamarreo" o "del bebé sacudido", un tipo de daño que apunta directamente a la participación de terceros en la consumación de las heridas. La gravedad del cuadro neurológico era irreversible.

Con el avance de las pericias, los investigadores constataron que el bebé tenía una fractura previa en uno de sus pies que databa de varios meses atrás. Este hallazgo fue clave para los médicos y la fiscalía, ya que ratificó la inclinación hacia la hipótesis de maltrato infantil crónico y no un hecho aislado.

A raíz de estos informes que calificaron las lesiones como compatibles con agresiones, se ordenó la detención del padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane. Por el momento, la madre del menor no fue imputada por la fiscal Florencia Díaz Peralta y no pesa sobre ella ninguna acusación formal en la causa que ahora cambiará de carátula tras el fallecimiento.

La mamá

En su declaración judicial, la madre de Mateo sostuvo que una semana y media antes de la última internación, un pediatra le había diagnosticado un "coágulo en la cabeza". Según su versión, el profesional le recomendó esperar a una consulta con un neurólogo que estaba prevista para el 13 de abril, tres días después de que el nene colapsara.

Ante este testimonio, la Justicia no descarta evaluar una posible desatención médica. Los investigadores buscan verificar si existió tal diagnóstico previo y si hubo negligencia por parte de los profesionales que atendieron al pequeño antes de que su estado fuera crítico.

Durante los días en que Mateo permanecía internado en terapia intensiva, su madre negó ante los medios de comunicación que su hijo fuera víctima de violencia. "No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto", afirmó en aquel momento, defendiendo la inocencia de su pareja.

La mujer centró sus críticas en la atención médica recibida en las semanas anteriores, insistiendo en que el deterioro de su hijo se debía a una patología previa no tratada correctamente. Sin embargo, para los peritos judiciales, la evidencia de los golpes y el tipo de lesión cerebral son marcas de un ataque físico.

La fiscalía espera los resultados finales de la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte.

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