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Martes, 26 de mayo de 2026

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IMPACTANTE

Nació una bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero y dejó sin palabras a los médicos

La niña de gran tamaño llevaba 38 semanas de gestación y el parto había sido catalogado de "alto riesgo".

Una bebé de 6,5 kilos nació en Santiago del Estero y dejó a los médicos impactados por sus proporciones.

El tamaño de la criatura hizo que el parto fuera catalogado de "alto riesgo", pero finalmente salió todo bien.

Su mamá, Yohana, una joven oriunda de la localidad de Colonia Dora, dio a luz durante la semana 38 de embarazo, en tanto que el parto de la criatura rápidamente se viralizó en redes.

@kary.orellana

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"Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien", expresó la mujer tras ser madre.

Tanto la madre como la bebé quedaron en observación médica y evolucionan favorablemente. "La bebé está perfectamente", aseguró Yohana luego del parto.

Los nacimientos de bebés con más de 4 kilos suelen ser considerados macrosómicos, una condición que puede aumentar los riesgos durante el parto tanto para la madre como para el recién nacido, por lo cual el seguimiento médico permitió llevar adelante la intervención sin complicaciones mayores.

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