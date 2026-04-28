El milagro del bebé que cayó 15 metros en un cerro de Bariloche: la Justicia investiga si hubo negligencia de los padres

Se inició una causa bajo la carátula de "negligencia" para determinar las responsabilidades en el accidente del bebé de un año y tres meses que rodó por una pendiente en el Cerro Ventana en San Carlos de Bariloche. El fiscal Guillermo Lista, a cargo de la investigación, ordenó pericias exhaustivas sobre la mochila de trekking y el equipamiento que utilizaban los padres, un matrimonio de origen ruso, para verificar si existió una falla técnica o un descuido humano.

Además de los peritajes, la Justicia ya tomó declaraciones testimoniales a otros senderistas que presenciaron el hecho y colaboraron en el auxilio inicial.

El fiscal busca acreditar si hubo algún tipo de imprudencia que configure un delito culposo, aunque por el momento se aclaró que todo es materia de análisis y se intenta reconstruir con precisión cómo se sucedieron los hechos durante el paseo familiar.

La salud del bebé

El menor ya fue dado de alta y se encuentra con sus padres, sufrió una caída de unos 15 metros tras desprenderse la mochila portabebés en la que era transportado.

Según el parte médico, el nene presentó contusiones y escoriaciones, además de un sangrado nasal y golpes en la cabeza, pero se encuentra fuera de peligro y bajo seguimiento ambulatorio.

El hecho

Todo ocurrió el pasado domingo cerca de las 18 horas, cuando el sistema de emergencias fue alertado por un accidente en el acceso al cerro.

La pareja relató que el equipo de traslado se desprendió de la madre por motivos que no pudieron precisar, provocando que el bebé precipitara por la ladera. Ante la desesperación, la mujer también se arrojó por la pendiente para intentar rescatar a su hijo.

Personal de Protección Civil, Parques Nacionales y la comitiva policial trabajaron en el lugar para trasladar al menor al Hospital Zonal Bariloche.

La mochila permanece secuestrada por orden judicial para ser sometida a pruebas que determinen si cumplía con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de travesías en la montaña.