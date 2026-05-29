Caso Agostina Vega: el detenido por la desaparición sostuvo que la menor que aparece en el video es su "hija"

A casi una semana de la desaparición en Córdoba de Agostina Vega, el único detenido del caso, Claudio Gabriel Barrelier (33), declaró ante la Justicia que la niña que aparece en un video ingresando a su domicilio es su "hija".

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el implicado declaró en la jornada del jueves en el Ministerio Público Fiscal local ante el fiscal Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Instrucción 13 de la capital provincial.

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"Sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", consignaron los allegados a la investigación. Sin embargo, afirmaron que "una kiosquera" indicó que "no la atendió" a esa menor el sábado 23 de mayo, día en que Agostina fue vista por última vez.

Con respecto a ese material audiovisual, el remisero, testigo clave en el caso, expresó: "No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos".

Testimonio de la familia de Agostina Vega

Por otra parte, la familia denunció ante la prensa, que Barrelier, quien permanece alojado en el penal de Bouwer, "mintió" en su comparecencia, al tiempo que el fiscal señaló "aún no tener certezas" sobre el paradero de la adolescente de 14 años.

En tanto, Melisa, la madre de la joven, cambió de abogado y ahora se encuentra representada legalmente por el letrado Carlos Nayi.

"La prueba que ha sido recolectada y procesada en las últimas horas ubican a Agostina en Córdoba", precisó, a la vez que agregó: "Estuvo en ese domicilio durante aproximadamente tres horas y que luego salió".

La causa, caratulada como privación ilegítima de la libertad, continúa bajo secreto de sumario, por lo que los allegados a la investigación señalaron: "Todavía no cargaron nada en el expediente, mañana esperaremos las novedades".

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