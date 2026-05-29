La madre del único detenido apuntó contra la mamá de Agostina: "Está obsesionada con Claudio"

Rompió el silencio la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, para asegurar que su hijo es inocente y arremeter contra la mamá de la adolescente de 14 años.

"No tengo ni idea de por qué lo están inculpando a mi hijo", advirtió la mujer durante una entrevista televisiva que brindó en las últimas horas.

Además, aseveró que su hijo no tenía vínculo con Agostina aunque sí conocía a la mamá, Melisa Heredia. "Ella está obsesionada con Claudio y él no quiere nada, nunca quiso nada", remarcó.

Asimismo, en sus críticas a Heredia, subrayó: "Como madre yo no llevaría a mi hija de 14 años a lugares que no tiene que llevarla".

Qué dijo del supuesto video de Agostina en la casa de Barrelier

Por otra parte, la mujer negó, al igual que Barrelier, que sea Agostina la menor a la que se observa ingresando a la casa del sospechoso ubicada en Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico.

"No es Agostina, es la hija de Claudio, fíjense en la fisonomía, en la estructura del cuerpo, es la hija de Claudio", manifestó.

Por último, rechazó que su hijo sea integrante de la barra de Instituto. "Claudio no es barrabrava, se juntaba con amigos a comer asado y ver el partido en la casa, pero no es un búnker, ni un prostíbulo o un elemento de trata. No ensucien más a nadie", reclamó y lamentó: "Está detenido porque tenía que haber un detenido".

"Le pido a los medios que no mientan más. Espero que aparezca la nena, soy madre, abuela, quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio, porque son todas mentiras", sentenció.