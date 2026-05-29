Hallan un auto rojo igual al que mencionó el único detenido por la desaparición de Agostina Vega

Un auto rojo fue hallado en las últimas horas en un descampado de Córdoba y coincide con la descripción del coche que había dado el único detenido por la desaparición de Agostina Vega.

Se trata de una pista importante, ya que este vehículo fue nombrado por Claudio Barrelier, aprehendido e investigado por la Justicia.

De acuerdo a la versión del hombre, en este coche se retiró la adolescente desaparecida de su casa, aunque una filmación los muestra ingresar juntos, en el Barrio Cofico.

El hallazgo del auto

El vehículo fue encontrado a unos 25 minutos de donde se encuentra el domicilio del detenido. Este auto está siendo peritado y sobre la zona se trabaja con bomberos, perros y caballos.

Los peritos a cargo de la investigación realizarán un análisis minucioso de un buzo que fue hallado en el marco de la búsqueda.

Por su parte, el fiscal Garzón ya había señalado que el rodado "es importante para la causa" y que "ha aportado rumbo a la investigación".

Además, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, afirmó: "Se están realizando numerosos procedimientos. A partir de las pruebas, se van intensificando nuevas medidas. La búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa, no se busca a Agostina a ciegas".