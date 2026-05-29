Se descompensó la mamá de Agostina Vega en la marcha para pedir por su aparición

Momentos de tensión se vivieron mientras se realizaba una nueva movilización para reclamar que se encuentre a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado sábado.

Cerca de las 17, familiares, amigos y vecinos se reunieron en las inmediaciones de la casa de la menor. Desde ese lugar se subieron a distintos vehículos para moverse hasta el centro de la ciudad de Córdoba.

En medio de la angustia por la situación, la madre de Agostina se descompensó y tuvo que sentarse por unos minutos. Luego comenzó a caminar de nuevo, visiblemente afectada por la situación.

"Necesito que mi hija aparezca, necesito que el que la tenga me la devuelva", expresó la mujer minutos antes de descompensarse.

La movilización se mueve desde General Paz hasta el cruce con Colón, donde finaliza.