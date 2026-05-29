Abogada del papá de Agostina: "La investigación es impecable"

La Justicia cordobesa intensifica la búsqueda de Agostina, la menor de edad desaparecida hace seis días tras encontrarse bajo engaños con un hombre de más de 20 años, identificado como Barrelier.

El sospechoso, que cuenta con un grave antecedente por maniatar a otra mujer en el pasado, se encuentra actualmente detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

La investigación determinó que la joven ingresó viva a la vivienda del acusado, un sector donde los domos de seguridad no funcionaban, según lo confirmaron las declaraciones de la esposa y la concubina del propio imputado.

Mientras el secreto de sumario se levantó, los registros de las antenas telefónicas guiaron a las autoridades hacia un predio descampado.

Allí, el Ministerio de Seguridad coordina un rastrillaje masivo que cubre más de 200 hectáreas, donde se prevé la utilización del reactivo químico Luminol para detectar posibles rastros hemáticos, en medio de fuertes sospechas de la querella sobre las tres versiones falsas que brindó el detenido para desviar el caso.

Más tarde, la abogada del padre de la menor habló con Crónica TV.

Crónica, presente en el lugar, preguntó: ¿Cuál es el estado de ánimo de la familia?... tanto hoy el fiscal como ya el ministro están diciendo "buscando alguien vivo o muerto". ¿Es real esto?".

Al respecto, la doctora Alaniz dijo: "Lo manifestó el fiscal, estamos buscando a Agostina tanto con vida como con que no. La verdad nosotros no queremos perder el optimismo, pero bueno, hoy estamos haciendo rastrillajes y eso habla por sí mismo".

Luego, ante la consulta de: ¿Se va a hacer un Luminol acá en esta zona?, expresó : "Se va a hacer un Luminol altamente de acá en esta zona, lo ha confirmado el ministro a eso... se realizaría en todas las zonas en las que nos ha llevado la prueba porque, como bien saben, el señor ha declarado, ha declarado gente allegada a él".

En tanto, sobre si: ¿Tenía conocimiento de una posible relación entre Agostina y Barrelier? , la mujer sostuvo: "No, el papá desconocía qué vínculo tenía Barrelier con su hija, se dio con toda esta sorpresa... el papá no sabía nada".

También, se indagó sobre si: ¿Alguien del entorno de Barrelier se quebró? . Antes esto, dijo: "Tengo entendido que han aportado alguna información que nos hace confirmar lo que ya veníamos diciendo antes: que Agostina ingresó a la casa de Barrelier con vida... Han sido la esposa de Barrelier y la otra mujer que vivía en esa casa".

Sobre si ¿Ustedes confirman que es el único responsable? , Alaniz señaló: "Si hay más personas involucradas lo vamos a saber con el transcurso de las horas... pero si hay una persona que tiene la responsabilidad de que Agostina hoy no esté acá, es Barrelier".

Por su parte, ante la pregunta desde el piso de Crónica TV: Barrelier... ¿por qué no habla? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no explica?, la doctora indicó: "No habla porque es el responsable y porque teme de si puede cambiar o no su calificación legal. Hoy tenemos una privación ilegítima de la libertad, pero si acá encontramos algo o tenemos un desenlace que no esperamos todos, le espera una perpetua".

Además, uno de los panelistas comentó: "Va a ser fundamental el levantamiento del secreto de sumario para saber qué declaró sobre todo la mujer de Barrelier... no sé si usted lo sabe, ¿estaba en el momento en que Agostina entra a la casa con él? "

Y Alaniz sostuvo: "Eso no lo confirmé yo... espero que no haya estado, porque si no vamos a tenerla imputada próximamente. Espero que no, porque si no estamos hablando de un monstruo".

En otro análisis, una periodista desde el piso dijo: "Es importante saber por qué hacía tres semanas que no la veía el papá a su hija, ¿tiene conocimiento?" Al respecto, la abogado refirió: "La verdad que esas cuestiones organizativas familiares a mí en este momento no me las pregunto y no me parecen relevantes. ¿Qué me parece relevante? Que tenemos un tipo de más de 20 años que la llevó en medio de la noche a un lugar donde ella tenía un punto ciego porque había una cámara, un domo que no funcionaba, la hizo entrar a su casa y hoy a Agostina no la encontramos".

Consultada por: ¿Usted avala la teoría de que Agostina pudo haber subido en un auto una vez que, según el detenido, la deja?, señaló: "No, eso es un invento de Barrelier... es una mentira de él para desviar la investigación. Cambió la versión tres veces. El tipo es un mentiroso profesional, pero a nosotros no nos engaña; nos regimos por la prueba y la prueba es clara: Agostina se bajó de ese remís, se fue con él a la casa y hoy la estamos buscando acá".



Por último, le pregutaron: ¿Hay pista firme realmente? y aseguró: "Sí, hay pistas muy firmes".