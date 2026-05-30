Caso Agostina Vega: realizaron un tercer allanamiento en la casa de Claudio Barrelier

Mientras avanza la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez hace una semana, la policía cordobesa realizó un nuevo allanamiento en la noche del viernes en la vivienda del único detenido en el caso, Claudio Barrelier.

Fuentes judiciales informaron que el operativo se llevó a cabo en el barrio Cofico de la capital provincial, en donde la menor fue vista por última vez. El allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en Juan del Campillo al 800, que es considerado por el fiscal Raúl Garzón como uno de los puntos clave del caso.

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Debido a la medida judicial, la propiedad fue cercada apenas arribaron los efectivos de la Dirección de Investigaciones y el personal de la Policía Judicial. El procedimiento de último momento fue ordenado por Garzón, luego de que trascendiera que Barrelier había cambiado su versión de los hechos.

En su segunda indagatoria, reconoció que Agostina estuvo en la casa entre media hora y una hora. Esto contradijo su versión inicial, en donde había declarado que la vio bajar del remis que la llevó hasta ese punto, para luego subirse a un auto rojo.

Elementos secuestrados en el operativo

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, como resultado del allanamiento, los investigadores secuestraron una serie de elementos que serían de interés para la causa.

Todo sucedió en paralelo con los rastrillajes realizados en barrio Ampliación Ferreyra, donde mantuvieron la búsqueda y la guardia durante toda la noche. En tanto, se espera que el operativo se reactive por completo a primera hora del sábado.

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