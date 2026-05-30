Nuevos allanamientos por el caso Agostina Vega, luego de que el detenido confesara que mintió

Este sábado se llevan a cabo nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga la desaparición de Agostina Vega, la joven que no aparece desde hace ya una semana.

Tras una noche de intensos rastrillajes, la Justicia dispuso un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición de una adolescente. Fue luego de que este confesara que mintió en su declaración.

El procedimiento se realizó en una casa ubicada en barrio Cofico, el último lugar donde la joven fue registrada por una cámara de seguridad el sábado pasado alrededor de las 22.30.

Según trascendió, los investigadores encontraron elementos que podrían resultar de interés para el avance de la causa. Mientras tanto, la búsqueda continuó durante toda la noche en el barrio Ampliación Ferreyra, donde se desplegaron nuevos rastrillajes para intentar dar con el paradero de la adolescente.

La vivienda allanada ya había sido inspeccionada anteriormente, pero las nuevas medidas forman parte de la estrategia de los investigadores para profundizar el análisis de pruebas y reconstruir los movimientos previos a la desaparición.