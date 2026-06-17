Un joven de 19 años fue detenido tras atacar a su hermana con un cuchillo en Chaco

Un joven de 19 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, Chaco, luego de atacar a su hermana con un arma blanca durante un violento episodio familiar. El hecho generó un importante despliegue policial y derivó en una investigación judicial.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Bosch al 800, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron al domicilio tras recibir un llamado que alertaba sobre un desorden doméstico.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a una joven que denunció haber sido agredida por su hermano con un cuchillo durante una discusión.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos lograron reducir y detener al sospechoso, quien todavía tenía en su poder el arma que habría utilizado para atacar a la víctima. La mujer, por su parte, se dirigió posteriormente a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron una verificación de antecedentes y descubrieron que el joven registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por supuesto encubrimiento, situación que agravó su situación judicial.

Tras la detención, el acusado fue trasladado a la División Medicina Legal para someterse a los exámenes de rigor. Luego quedó alojado en la Comisaría Quinta por razones de jurisdicción, a disposición de la Justicia.

Por su parte, las autoridades investigan ahora las circunstancias que desencadenaron la agresión y buscan determinar si existe algún vínculo entre este episodio de violencia familiar y la causa judicial previa por la que el joven era buscado.

El procedimiento concluyó sin nuevos incidentes y la víctima pudo radicar la denuncia formal. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer el trasfondo del conflicto y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.