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Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: reanudan la audiencia tras la aparición de uno de los acusados

DECLARACIONES

Juicio por Maradona: uno de los imputados defendió a las hijas de Diego y describió cómo intentaron convencerlo de recibir atención médica

Se trata de un médico clínico imputado en el caso habló por primera vez.

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En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona, declaró un médico clínico imputado en el caso y se emocionó al hablar de las hijas.

"Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre. Vi a Gianinna y a Jana que iba y venía para intentar convencer a su padre. Yo vi a dos hijas que tenían amor por su padre. Yo lo vi en carne propia, lo quiero decir, porque después en los medios se dice otra cosa", sostuvo en su presentación Pedro Di Spagna.

En ese marco, contextualizó una de las declaraciones de Mariano Perroni, que se presentó en esta misma jornada, y apuntó que quería dejar "constancia legal" sobre un episodio vinculado a la internación domiciliaria de Maradona.

"Quedó claro que el 18 de noviembre yo voy a revisarlo a Maradona con un nutricionista y nos rechazan. Al día siguiente yo quiero volver a ir y me mandan un audio de la doctora Forlini, diciéndome que no", afirmó en su presentación.

Y siguió: "En la grabación queda claro, según me dice Forlini, que me rechazan los "médicos tratantes". Yo iba solo en modo de interconsultor y una vez por semana. También dicen que los médicos tratantes iban a tratar de ir en ese lapso. Yo acaté la decisión de los médicos tratantes, yo soy interconsultor, me dijeron que programemos para la otra semana".

Pedro Di Spagna está imputado por homicidio simple con dolo eventual, junto a otros seis profesionales de la salud.

  

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