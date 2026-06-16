Juicio por la muerte de Maradona: Mariano Perroni retoma su declaración este martes en la causa

El juicio por la muerte de Diego Maradona continuará este martes con una audiencia clave en la que volverá a declarar Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros que atendieron al exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre y uno de los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual.

La expectativa está puesta en la continuidad de un testimonio que la semana pasada se extendió durante varias horas y que dejó importantes revelaciones sobre las condiciones en las que se desarrolló el tratamiento de Maradona antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Durante su primera declaración, Perroni rechazó haber participado de cualquier maniobra destinada a provocar la muerte del exjugador y sostuvo que su función dentro del equipo médico era exclusivamente administrativa.

El acusado afirmó que nunca imaginó un desenlace fatal y aseguró que siempre buscó mejorar las condiciones de atención del paciente. Además, remarcó que había advertido sobre las deficiencias de la vivienda donde Maradona realizaba su recuperación y que solicitó equipamiento médico e insumos para responder ante eventuales emergencias.

Entre las pruebas incorporadas al debate oral se reprodujo un audio en el que Perroni alertaba sobre la falta de recursos para afrontar una urgencia médica. "En un caso de urgencia, no estamos bien parados", advertía en aquella comunicación.

En uno de los momentos más conmovedores de la audiencia, Perroni se quebró al relatar las consecuencias personales que tuvo el proceso judicial sobre su familia. En ese contexto, entre lágrimas, contó que debió cambiar a sus hijos de colegio debido a situaciones de hostigamiento vinculadas a la causa y recordó el sufrimiento que atravesó su madre antes de fallecer mientras él enfrentaba la investigación.

Declararán acompañantes terapéuticos de Maradona

Por su parte, además de la declaración de Perroni, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro escuchará a tres acompañantes terapéuticos que participaron en distintas etapas del tratamiento del exfutbolista: Carlos Cottaro, Alfredo Cottaro y Carlos Roberto Bacchini.

Los profesionales estuvieron vinculados al seguimiento de Maradona tras la operación por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos y durante la posterior internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

En aquella oportunidad aseguró que los asistentes personales del exfutbolista restringían el contacto con el exterior y señaló que en varias ocasiones se informaba que Maradona estaba descansando cuando en realidad permanecía despierto.

El acompañante terapéutico también describió el delicado estado emocional que observó durante los últimos días del ídolo argentino. "Cuando se iban sus hijos, Diego se apagaba", afirmó ante los jueces, al tiempo que relató que pasaba largos períodos aislado, triste y desganado.