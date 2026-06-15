Suspenden la designación en su nuevo cargo del fiscal que dejó en libertad a Claudio Barrelier

El fiscal Iván Rodríguez que ordenó en 2025 la liberación de Claudio Barrelier -ahora procesado como presunto autor material del femicidio de Agostina Vega-, no podrá asumir sus funciones como Procurador Penitenciario Adjunto.

Es que la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba está evaluando la posibilidad de iniciar un proceso de destitución o jury por presunto mal desempeño en sus funciones como fiscal.

Rodríguez había obtenido el nombramiento para el cargo por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en diciembre 2025. Ante la situación derivada del femicidio de la adolescente de 14 años, el mencionado cuerpo de enjuiciamiento resolvió congelar la asunción hasta que se dictamine una resolución firme sobre su conducta.

Agostina Vega tenía 14 años.

Los antecedentes del caso indican que el fiscal fue el responsable de homologar una fianza que posibilitó la excarcelación de Barrelier. Dicha medida se dictó en el marco de una investigación tras la denuncia de otra mujer, quien declaró haber sido secuestrada y violentada por el acusado.

En aquel expediente figura que el imputado había obtenido el beneficio de libertad condicional.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima de ese episodio, el agresor la obligó a punta de pistola a desvestirse por completo y a colocarse de espaldas sobre una cama.

Una vez que la víctima accedió, Barrelier le ordenó: "Sacate toda la ropa'". Ella obedeció, se quitó el buzo, la remera, la calza y luego, el imputado le ordenó que se acostara boca abajo con las manos por detrás y le dijo: "Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada'".

Según el expediente, tras atarla de pies y manos, el agresor se dirigió a la calle para ocultar la moto en la que la mujer había llegado al domicilio. Al salir, omitió cerrar el portón principal de acceso, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para escapar tras lograr soltar la soga de sus pies.

La mujer logró incorporarse y corrió hacia el exterior del inmueble en busca de auxilio. Un grupo de transeúntes que se encontraba en las inmediaciones le brindó asistencia y una remera para cubrirse, ya que se encontraba semi desnuda.