Disparó contra el auto en el que iba su hermana y lo detuvieron tras atrincherarse en su casa

Un hombre de 40 años fue detenido en La Plata, acusado de atacar a tiros el auto en el que se trasladaba su hermana junto a otros integrantes de su familia.

El hecho sucedió el viernes en la localidad de Villa Elvira y tras la denuncia de la víctima, el sábado se realizó un allanamiento en el que fue detenido el sospechoso al que además le secuestraron un arsenal.

Según el testimonio de la denunciante, una mujer de 33 años, cuando se disponía a retirarse de su vivienda ubicada en el cruce de las calles 80 y 3, observó que su hermano salía armado a la vereda, quien comenzó a gritarle graves amenazas verbales.

El acusado efectuó al menos tres detonaciones de arma de fuego contra el auto en el que se encontraba su hermana junto a los demás familiares. A pesar de la violencia del ataque y de la cercanía de los disparos, afortunadamente ninguna de las personas que se encontraban a bordo resultó herida.

Uno de los proyectiles disparados por el atacante destrozó por completo una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otro de los impactos dio de lleno contra una de las puertas. La balacera y los gritos desesperados generaron una fuerte tensión en el barrio, y la víctima se dirigió inmediatamente a radicar la denuncia.

Allanamiento

En este marco, la Justicia dispuso una serie de tareas y con los datos recolectados, se ordenó un allanamiento en la vivienda del implicado.

Al ingresar a la propiedad, el personal policial localizó al sospechoso, quien se encontraba aparentemente atrincherado. Los efectivos actuaron rápidamente para reducirlo y constataron que estaba fuertemente armado.

Durante la requisa, los agentes descubrieron que llevaba un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones sujeto a su cintura. Además, en el interior del inmueble se incautaron un pistolón, una escopeta de doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta.

El hombre de 40 años quedó formalmente detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Número 6 del Departamento Judicial de La Plata.

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