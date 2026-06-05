¡Incendió la casa! Le pidió plata a su mamá para comprar droga y desató un feroz ataque

Un joven atacó a su madre y le prendió fuego la casa luego de que ella se negara a darle dinero en efectivo. El agresor exigía la plata con el único objetivo de comprar drogas.

Todo comenzó cuando el muchacho increpó de manera violenta a su mamá en Corrientes. Fuentes de la investigación señalaron que el acusado padece problemas de adicción y que el ensañamiento fue ante la rotunda negativa de la víctima a darle dinero. La mujer intentó interponerse para que no consumiera.

Fuera de sí por la respuesta, el hijo inició un violento ataque verbal y físico contra la mujer. La situación escaló en pocos minutos dentro de la propiedad, transformándose en una verdadera pesadilla.

El joven agarró una botella de alcohol, roció una de las camas de la propiedad y la prendió fuego. Las llamas se propagaron con velocidad.

Así quedó la habitación que el joven prendió fuego.

El humo y el fuego causaron serios daños materiales en la estructura, poniendo en riesgo no solo la vida de su madre sino también la de los vecinos linderos.

Se dio aviso inmediato a las autoridades. Al lugar del hecho acudieron los servicios de emergencia, el personal de bomberos para combatir el incendio y los efectivos policiales.

Los efectivos lograron reducir al atacante a los pocos metros del domicilio. Los oficiales procedieron a su inmediata aprehensión y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por su parte, la madre de la víctima fue asistida por el estado de shock sufrido durante la agresión y el posterior siniestro. Los peritos trabajan en la vivienda destruida para determinar el alcance total de los daños provocados por el fuego.