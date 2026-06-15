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Lunes, 15 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Dos hermanos discutieron en una reunión familiar y se terminaron matando

El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de San Clemente, donde los sujetos mantuvieron una fuerte pelea que derivó en el trágico episodio.

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Dos hermanos mantuvieron una fuerte discusión durante la madrugada del domingo en un domicilio ubicado en una zona alejada del centro de San Clemente, en Córdoba, y la situación derivó en un desenlace fatal que terminó con la muerte de ambos.

La situación generó la intervención de las autoridades, que fueron alertadas por lo sucedido en el lugar, en el marco de un violento episodio en el que se habrían utilizado armas blancas y de fuego. 

Al arribar al domicilio, los efectivos se encontraron con un escenario crítico y comenzaron las actuaciones para determinar cómo se desencadenó el hecho, aunque aun no se sabe cuál fue el desencadenante que inició la pelea.

Según los primeros datos de la investigación, el conflicto se habría desatado en la vivienda donde reside la madre de ambos hermanos. En ese contexto, las autoridades trabajan para reconstruir cómo se inició la discusión y qué fue lo que llevó a que la situación escalara dentro del domicilio familiar.

&nbsp;Dos hermanos mantuvieron una fuerte discusión que derivó en un fatal episodio
 Dos hermanos mantuvieron una fuerte discusión que derivó en un fatal episodio

Las víctimas fueron identificadas como Sergio y Germán Cuello, ambos de la misma edad, según informaron fuentes vinculadas a la causa. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad cordobesa de San Clemente y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia.

La causa avanza con distintas medidas ordenadas por la fiscalía, entre ellas el relevamiento de pruebas en el lugar del hecho y la toma de testimonios a familiares que se encontraban en la vivienda al momento del episodio. El objetivo es establecer con precisión la secuencia del conflicto y descartar la participación de terceros.

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