"Todos hablaban por Maradona, pero él nunca hablaba", la fuerte declaración de uno de los acompañantes terapéuticos

Mariano Perroni, el coordinador de enfermería imputado en el marco de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona declaró este martes ante el tribunal y apuntó contra el entorno que rodeó al Diez durante sus últimos meses de vida.

La Fiscalía citó a declarar en calidad de testigos a dos acompañantes terapéuticos que fueron desplazados del plan de atención pocos días después del traslado del exjugador de fútbol a la vivienda en Tigre. Cottaro fue convocado por el médico Mario Schiter para asistir al paciente tras su cirugía craneal.

Este martes, Cottaro testificó ante los jueces sobre la dinámica y el vínculo que construyó con Maradona, con quien compartía actividades recreativas y conversaciones.

"A mi Cosachov me dijo un día que hagamos un impasse y nunca más me volvieron a llamar", contó el acompañante terapéutico.

El profesional relató que prestó funciones desde el posquirúrgico del paciente hasta el 11 de noviembre, momento en que ya se encontraba bajo la modalidad de internación domiciliaria. Explicó que su propio historial personal como exadicto le permitía empatizar con las problemáticas de consumos del asistido.

"Yo fui adicto y por mi experiencia tenía otro tipo de llegada y empatía con los pacientes", detalló ante los jueces, a quienes les contó que, desde que él se recuperó, siempre quiso ayudar a otros con el mismo problema.

No obstante, el testigo manifestó su sorpresa ante la interrupción abrupta de sus servicios y describió la justificación que recibió por parte de la psiquiatra Agustina Cosachov: "A mi Cosachov me dijo un día que hagamos un impasse y nunca más me volvieron a llamar. También me llamó mi hermano (otro acompañante) y me dijo que le dijeron lo mismo. Que le habían dicho que era mucho, que Diego estaba molesto por tanta gente".

En este sentido, aclaró: "Todos hablaban por Diego, pero Diego nunca hablaba. Lo decía el entorno de Diego", declaró Cottaro ante los magistrados.

El especialista subrayó la relevancia que tiene el acompañamiento terapéutico en cuadros clínicos complejos y de origen multifactorial. "Yo creo que nadie sabía de la importancia que tiene el acompañamiento. No es de hablar solo de la vida, es para ir viendo cómo está, con quiénes se siente cómodo, en qué momento. Lo que tenía él era multicausal y había que tratarlo desde muchos lados distintos. Pero en ese momento el tiempo premiaba, no sé", remarcó el testigo.

En relación con las condiciones en que se encontraba el inmueble donde se llevó a cabo la internación domiciliaria de Maradona, Cottaro dijo que era de "veraneo" y que tenía una escalera "chiquita" por donde Maradona no pasaba. También que todos los que entraban tenían que dejar su celular afuera por orden de su entorno.