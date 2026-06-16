Detalles del chat "Tigre": el grupo de WhatsApp que expuso las fallas en el cuidado de Diego Maradona

El grupo de WhatsApp llamado"Tigre" se convirtió en una de las pruebas documentales más determinantes dentro del juicio que investiga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

Su análisis detallado expuso la trastienda de la gestión de salud y las alertas que los propios cuidadores emitieron antes del desenlace fatal.

Transcripto en 12 fojas del primer cuerpo de la causa judicial, este espacio fue inaugurado el 11 de noviembre de 2020, el mismo día en que el astro del fútbol recibió el traslado de la Clínica Olivos para comenzar una internación domiciliaria en el country San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

El ingreso al barrio privado donde falleció Diego Maradona, en Tigre.

La creación del chat estuvo a cargo de Nelsa Pérez, empleada administrativa de la empresa prestadora Medidom, quien participaba bajo el seudónimo de "Mary Medidom".

El grupo fue diseñado originalmente con un fin netamente operativo: centralizar los reportes diarios de los enfermeros que cubrían los distintos turnos en la vivienda y coordinar las acciones de asistencia con los superiores de la empresa médica y los médicos coordinadores de la prepaga Swiss Medical.

Sin embargo, la acumulación de mensajes transformó al grupo en una bitácora detallada de las complejidades logísticas y de las desinteligencias entre los profesionales actuantes. En ese marco, los diálogos aportados a la Justicia, entre ellos, los entregados por el enfermero imputado Ricardo Almirón, sacaron a la luz las difíciles condiciones en las que se desarrollaba la internación.

Las conversaciones del grupo confirman que Maradona fue descuidado

En las fojas del expediente quedaron registrados episodios severos, tales como caídas del paciente dentro de su habitación, una indigestión con camarones a la provenzal que desencadenó un cuadro de vómitos, la recurrente falta de apetito de Maradona y su firme negativa a ser controlado por el personal de salud asignado. Cada eventualidad reflejaba el deterioro diario y la falta de un entorno médico riguroso.

Más allá de los detalles clínicos, los mensajes del chat revelaron una profunda preocupación del personal por las derivaciones legales de sus conductas.

En las transcripciones oficiales se observan advertencias explícitas entre los propios integrantes para "quedar cubiertos en la parte legal", lo que para las querellas y la fiscalía demuestra que los cuidadores eran plenamente conscientes de las deficiencias del operativo de internación y del riesgo que corría la vida del paciente.

El avance de las audiencias del juicio oral volvió a colocar al chat "Tigre" en el centro del debate con las declaraciones testimoniales de integrantes clave del grupo, entre ellos la propia Nelsa Pérez.

Los testimonios ante el tribunal buscan esclarecer los roles de los coordinadores y determinar el grado de cumplimiento de lo que la psiquiatra imputada Agustina Cosachov denominó una internación domiciliaria "seria", frente a las prestaciones limitadas que efectivamente proveía la empresa de salud en el lugar.

De este modo, lo que nació como un canal de mensajería instantánea para administrar turnos y medicamentos constituye hoy la radiografía judicial del trágico final de Maradona. Los fiscales utilizan este registro cronológico como una evidencia fundamental para delimitar las responsabilidades penales de los médicos y enfermeros imputados.