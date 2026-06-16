Agustina Cosachov volvió a apuntar contra una de las imputadas por la muerte de Maradona

La psiquitra Agustina Cosachov declaró en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona y volvió a apuntar contra Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga con la que tuvo la semana pasada un careo.

En ese sentido, Cosachov mostró chats con Forlini unos días después de la externación de Forlini, en donde blanquean que hubo un desentendimiento entre el acta de externación y el pedido de la psiquiatra.

Los mensajes muestran que Forlini le dijo que todo el tratamiento clínico dependía del cuerpo médico tratante, mientras que Cosachov le manifestaba que no era lo que habían pedido.

Cosachov sostuvo que tras el intercambio con Forlini, lo habló con el psicólogo acusado Carlos Díaz, con quien leyeron el acta y se dieron cuenta de que la prepaga advertía que no se iba a hacer cargo de la salud de Maradona, sino solamente aportar lo que pidieran formalmente. La profesional se queja que nadie le aclaró esto hasta que ya era tarde.

En su exposición, la psiquitra dijo: "Quiero enfatizar en la solicitud del médico clínico y la ambulancia con la legislación vigente con los vehículos de traslado. En este pedido y en el que refuerzo el día 13, en ningún momento pido acompañantes terapeúticos porque en ese momento no lo consideré indispensable".

Antes de Cosachov habló Mariano Prroni, jefe de Enfemeros, que desmintió la acusación de manipular las planillas de enfermería de Maradona tras su muerte.