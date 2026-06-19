Murió por varios minutos y asegura que se encontró con Jesús: "Recordó mi verdadero propósito"

Un hombre de 38 años recordó la experiencia que vivió al permanecer varios minutos clínicamente muerto. Según su relato, durante ese tiempo se encontró con Jesús en el "más allá" y recibió un mensaje que, asegura, marcó su vida para siempre.

El protagonista de esta historia es Chase Skylar DeMayo, quien entrenaba intensamente con el objetivo de conseguir un puesto en la Fuerza Aérea cuando sufrió un paro cardíaco. La situación obligó a su traslado de urgencia a un hospital.

Mientras los médicos le realizaban estudios, entre ellos radiografías y análisis de sangre, Chase estaba inconsciente. Según contó, en ese momento su visión se oscureció de golpe y empezó a sentirse flotando, hasta encontrarse con un rostro y una voz que le resultaron familiares.

"Lo último que oí fueron las alarmas", dijo el sujeto a medios locales. Ahí fue cuando una "voz tranquilizadora" le dijo que todo estaría bien. "No sentí ningún miedo, solo paz", recordó.

A partir de ese momento, asegura que pudo ver su propio cuerpo desde arriba, mientras giraba "como un tornado, rodeado de luces, ángeles, risas y música como campanas".

Chase Skylar DeMayo, el hombre que murió por unos minutos a los 19 años y asegura haberse encontrado con Jesús (Imagen: The Sun).

"Acabé en un jardín vibrante con colores más brillantes que cualquier cosa que haya en la Tierra", manifestó Chase.

Su encuentro con Jesús y el mensaje que marcó su vida

Según el relato de Chase, fue en ese jardín donde se produjo el encuentro con Jesús. Al describirlo, señaló: "No es la imagen habitual, sino una mujer con cabello castaño rizado, ojos verdes y una cálida sonrisa".

Aunque la secuencia ocurrió cuando tenía apenas 19 años, asegura que guarda cada detalle en su memoria. Entre otras cosas, recordó haber visto a Jesús jugando con un niño, que luego identificó como una versión suya "más joven y feliz".

"Conectamos sin palabras", dijo sobre ese momento. Además, contó que le pidió que regresara y que difundiera "amor, risas, luz y alegría".

Chase también afirmó que Jesús le recordó su "verdadero propósito en la Tierra, más allá de las luchas cotidianas". "Sin importar mi pasado, tenía una luz que perseguir y compartir", aseguró.

Los médicos determinaron que una embolia gaseosa ingresó en su vía intravenosa mientras estaba inconsciente. Esa complicación habría desencadenado el paro cardíaco que detuvo temporalmente su corazón.

Al recuperar el conocimiento, fue desconectado de las máquinas que lo asistían y, según contó, su corazón volvió a funcionar con normalidad, sin señales de que hubiera pasado por una situación tan crítica.

Cómo cambió su vida después de la experiencia

Chase contó que recibió el alta médica poco tiempo después y que los estudios no detectaron secuelas. Sin embargo, asegura que conserva un recuerdo nítido de todo lo que vivió durante aquellos minutos.

"Estaba plenamente consciente, y el dolor inicial que sentí se transformó en calma", afirmó. Además, describió aquel episodio como algo profundamente positivo: "Fue una experiencia pacífica y hermosa, como si el hielo fresco abandonara mi pecho".

"Al principio no quería abandonar el jardín, pero comprendí que mi propósito aún no había terminado", dijo el hombre, oriundo de Florida, Estados Unidos, quien por recomendación médica luego tuvo que abandonar su puesto.

Chase, el hombre que "volvió de la muerte", junto a su familia (Imagen: The Sun).

Desde entonces, asegura que puede percibir las emociones de otras personas y que experimenta un hormigueo en las palmas de las manos cuando habla con Dios o Jesús.

Chase terminó recientemente un doctorado en consejería holística con la intención de ayudar a otras personas a encontrar el propósito de sus vidas. Según contó, aquel episodio transformó por completo su manera de ver el mundo y lo impulsó a buscar "alegrías olvidadas".

Además, aseguró que mantiene muy presente el mensaje que recibió durante esos minutos. "Cada día vivo con el recordatorio de vivir con un propósito, persiguiendo la luz incluso en los momentos más oscuros", manifestó.