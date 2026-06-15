Murió Anne Schedeen, la mamá de la familia Tanner en la serie ALF

El mundo de la televisión está de luto tras conocerse la muerte de Anne Schedeen, la actriz que alcanzó fama internacional por interpretar a Kate Tanner en la exitosa comedia "ALF". La intérprete falleció a los 77 años, según informaron sus familiares y confirmó posteriormente su representante, Tom Markley.

Su trabajo en la popular serie emitida entre 1986 y 1990 la convirtió en un rostro inolvidable para toda una generación y, con el paso de los años, también logró conquistar a nuevos espectadores gracias a las plataformas de streaming. Hasta el momento no trascendieron las causas ni la fecha exacta de su fallecimiento, pero sus fanáticos y seres más cercanos la despidieron con mensajes y fotos en las redes sociales.

¿Quién era Anne Schedeen, la actriz que dio vida a Kate Tanner en ALF?





¿Quién era Anne Schedeen, la actriz que dio vida a Kate Tanner en ALF?

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, y desde joven decidió seguir una carrera artística. Tras estudiar y dar sus primeros pasos en la actuación, comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión durante la década de 1970, una etapa en la que fue ganando experiencia y haciéndose conocida dentro de la industria.

A lo largo de esos años participó en numerosas producciones de la pantalla chica, entre ellas "Marcus Welby", "M.D.", "El hombre nuclear" y "Tres son multitud". También formó parte de películas para cine y televisión como "Embryo", "Vuelo hacia la catástrofe" y "Champions: A Love Story", demostrando su versatilidad para moverse entre distintos géneros.

Uno de los trabajos más importantes de su carrera antes de alcanzar la fama internacional fue "Paper Dolls", serie estrenada en 1984 en la que interpretó a Sara Frank. El proyecto le permitió ganar mayor visibilidad en Hollywood y consolidar una trayectoria que ya llevaba más de una década en construcción.

Sin embargo, el papel que cambió su vida llegó en 1986 cuando fue elegida para interpretar a Kate Tanner en ALF. Durante cuatro temporadas dio vida a la madre de la familia que acogía al famoso extraterrestre proveniente de Melmac, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la televisión de los años 80.

Tras el final de la serie continuó trabajando en producciones como "Perry Mason: El caso del gánster difamado", "Mantis Religiosa" y "Heaven's Prisoners". Aunque con el tiempo se alejó de los primeros planos, su nombre quedó para siempre asociado a una de las comedias familiares más exitosas de la televisión, un programa que marcó a quienes crecieron en los años 80 y 90 y que siguió conquistando nuevas generaciones décadas después.

Tras la noticia de su fallecimiento, sus seres queridos compartieron un sentido mensaje de despedida. En la emotiva publicación que hicieron en las redes, su familia, destacó el cariño que siempre tuvo por sus seres queridos y la huella que dejó en quienes la conocieron. Además, la describieron como una persona llena de creatividad, sentido del humor y energía, y aseguraron que su legado continuará vivo a través de sus historias, sus obras y los recuerdos que compartió con quienes formaron parte de su vida.