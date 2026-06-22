Antonela Roccuzzo sorprendió a Lionel Messi con un romántico gesto antes del partido de Argentina contra Austria: la foto

A pesar de los días de tensión que se vivieron tiempo atrás, cuando Flor Peña anunció por error el fallecimiento de su padre, Lionel Messi atraviesa un presente mucho más enfocado en el Mundial 2026 y alejado de los escándalos. Mientras se prepara para el encuentro que la Selección Argentina disputará este lunes frente a Austria, el campeón del mundo recibió un gesto muy especial de su esposa, Antonela Roccuzzo.

En la previa del partido, el capitán compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del último entrenamiento del plantel antes de viajar a Dallas. Como suele ocurrir cada vez que publica contenido relacionado con la Albiceleste, miles de fanáticos reaccionaron al instante.

Sin embargo, hubo un mensaje que se destacó por encima del resto. Entre los comentarios apareció Antonela, quien dejó un breve pero contundente "Te amo", reafirmando una vez más el respaldo que le brinda a su marido en cada desafío profesional.

El gesto no pasó inadvertido para los seguidores de la Scaloneta y Lionel Messi. De hecho, muchos recordaron que la empresaria había escrito una frase similar tras el debut victorioso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, por lo que algunos ya comenzaron a considerarlo una especie de cábala para el equipo.

Lo cierto es que la familia de Messi, al igual que la de varios integrantes del seleccionado, acompaña de cerca cada paso durante la competencia. Este lunes, desde las 14, Argentina buscará una nueva victoria frente a Austria en el Dallas Stadium con el objetivo de acercarse a la clasificación a la próxima instancia.