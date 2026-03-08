Escándalo y caos en el clásico de Escocia: Celtic eliminó a Rangers y hubo graves enfrentamientos tras la invasión de ambas hinchadas

Un verdadero escándalo. Luego de que Celtic eliminara a Rangers por penales en los cuartos de final de la Copa de Escocia y se metiera en semifinales, el final del clásico derivó en caos y disturbios cuando ambas hinchadas invadieron el campo y obligaron a suspender los festejos del equipo visitante.

Los verdiblancos se impusieron por 4-2 en la definición desde los doce pasos, luego de un partido cerrado que se extendió al tiempo suplementario. La serie se resolvió cuando Rangers falló dos remates y Celtic convirtió todos sus remates. Cuando la locura y los festejos invadieron a los presentes en el Ibrox Park, los anfitriones decidieron cortar la fiesta de su archirrival.

La victoria desató reacciones opuestas en las tribunas: mientras los fanáticos verdiblancos ingresaron al césped para festejar la clasificación, los seguidores del Rangers lo hicieron en señal de protesta por la eliminación.

El clima se tensó inmediatamente después del pitazo final, cuando cientos de simpatizantes del equipo local se abalanzaron al terreno de juego, con el fin de enfrentarse directamente con los seguidores del Celtic, ubicados detrás de uno de los arcos del estadio.

Ante esa situación, el personal de seguridad intentó formar un cordón humano para evitar el cruce entre ambas parcialidades. Pese al operativo, algunos fanáticos lograron atravesar la barrera y se registraron empujones, golpes y se lanzaron algunos objetos contundentes.

La policía intervino rápidamente para dispersar a los grupos y recuperar el control del campo de juego. Durante los incidentes se arrojaron bengalas entre el césped y las tribunas y varias personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad, aunque no se conoció la cantidad de heridos.

Esto que pasó en el Clásico de Escocia hoy es una LOCURA.



Celtic elimina al Rangers de la Copa local y los hinchas invaden para celebrar, pero... UN GRUPO DE BARRAS ENCAPUCHADOS DEL RANGERS se meten a la cancha a pelear...



SEIS MINUTOS de caos total. %uD83D%uDE33%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC73%uDB40%uDC63%uDB40%uDC74%uDB40%uDC7F pic.twitter.com/ja3rmX1CwO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 8, 2026







