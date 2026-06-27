Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

HORÓSCOPO

Horóscopo de hoy, 27 de junio: los signos que brillarán en el amor

El destino pone en movimiento las energías de cada signo con desafíos y oportunidades. Mientras unos signos atraerán miradas y romances inesperados, otros deberán sortear entrometidos y discusiones.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida
Esta nota habla de:
1
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

2
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

3
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

4
Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"
ENTREVISTAS

Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Noticias del espectáculo