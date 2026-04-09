Silvina Luna: el desgarrador tráiler del documental de Netflix que muestra su calvario, y la lucha por Justicia que continúa

Desde la muerte de Silvina Luna en agosto de 2023, empezaron a circular versiones sobre un documental centrado en sus últimos días. En noviembre pasado, Ángel de Brito adelantó que el proyecto estaba en marcha, contó que será parte del equipo de producción y dio detalles impactantes. Finalmente, este martes, en medio de la decisión de la Justicia de ampliar la pericia médica para determinar la responsabilidad de Aníbal Lotocki en el deceso de la modelo, Netflix anunció la docuserie sobre la vida de la ex "Gran Hermano", y en las últimas horas se conoció el emocionante tráiler del documental. Una producción que promete remover conciencias.

A dos años y medio de la partida de Silvina, su historia sigue resonando en el corazón de miles de personas y se resignifica con esta serie documental. El jueves, la plataforma presentó el primer tráiler de "Perfecta: la voz de Silvina Luna", una producción que muestra a la modelo como nunca antes: a través de su propia voz, la de sus seres queridos y de imágenes privadas que permanecieron en silencio hasta ahora.

El estreno está previsto para mediados de 2027, pero el adelanto ya dejó huella. Allí se percibe el pulso emocional de un relato íntimo: Silvina narra sus sueños, sus alegrías y también el dolor que marcó sus últimos años, cuando su salud comenzó a declinar tras someterse a intervenciones estéticas con Lotocki.

Silvina Luna relató su calvario en primera persona en sus redes, y ahora llega a Netflix.

Una de las grandes novedades del documental es la recuperación de videos y mensajes personales que Silvina grabó para su familia y sus amigos durante los días más difíciles de su tratamiento. Estas imágenes, nunca vistas por el público, retratan la fragilidad y, a la vez, la fortaleza con la que enfrentó el dolor físico y emocional.

Entre los testimonios más poderosos aparecen los de su hermano, Ezequiel Luna, y el de Bárbara Corvalán, una de sus amigas más cercanas. También hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando, el abogado que acompañó a la familia. "Como todas las series documentales que tratan temas bisagra en la sociedad, la pérdida de Silvina es muy dolorosa. Es un mensaje que quería dejar ella", expresó Burlando.

En febrero, en el programa "SQP" (América), la periodista Pía Shaw anticipó detalles que generaron aún más expectativa. "Era el deseo de Silvina Luna en vida y quedó mucho material. Tuve la oportunidad de leer todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. Se va a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea", relató, visiblemente conmovida. "Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos", agregó Shaw, tratando de dimensionar el calvario que vivió la modelo en la última década.

La estructura de la docuserie se compone de varios capítulos repletos de voces potentes, pero es Silvina quien lleva el hilo de la narración. Burlando también subrayó el hermetismo en torno al material inédito: "Nadie vio ese material, se está terminando de grabar. Muchos de los que forman parte firmaron un contrato de confidencialidad".

Mientras tanto, la Justicia sigue su curso. La ampliación de la pericia médica contra Lotocki avanza, y este documental llega como un recordatorio brutal de lo que pasó. Porque Silvina ya no está, pero su voz, gracias a estas imágenes, sigue acá. Para contar la verdad, para advertir y, sobre todo, para que nadie se olvide de lo que le hicieron.