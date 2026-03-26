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FARÁNDULA

More Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva: los detalles del juicio abreviado que firmó

La hija de Jorge Rial aceptó su responsabilidad en el robo y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Enterate más, en la nota

Días atrás sorprendió cuando More Rial consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria para cuidar a su hijo Amadeo, de apenas un año y cinco meses. Pero este jueves trascendió que la causa dio un giro inesperado: la influencer firmó un juicio abreviado, admitió su responsabilidad en el robo y aceptó una condena de tres años de prisión efectiva.

El acuerdo con la fiscalía aún debe ser homologado por la jueza que sigue el caso. Sin embargo, el entendimiento con el fiscal Patricio Ferrari marca un cambio rotundo en la estrategia de defensa. La resolución formal será clave para determinar los próximos pasos del proceso que tiene como protagonista a la hija de Jorge Rial.

Según informó el periodista Martín Candalaft en "DDM" (América TV), el tiempo que la joven ya pasó detenida se computaría dentro de la pena. Además, podría continuar bajo el régimen domiciliario junto a su hijo en el departamento de su hermana, Rocío, manteniendo así el vínculo familiar durante este período.

En este contexto, estiman que hacia fines de mayo podría solicitar la libertad condicional. Más adelante, incluso, tendría la posibilidad de acceder a salidas laborales, abriendo una nueva etapa en su situación judicial.

More Rial tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. (Foto: Captura América TV).
More Rial tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. (Foto: Captura América TV).

Además, Candalaft recordó que la acusada enfrentaba una expectativa de hasta diez años de cárcel por los agravantes. Sin embargo, advirtió que "hay que ver qué dicen las víctimas" respecto del acuerdo, ya que "muy probablemente" exista una compensación económica como parte del cierre del conflicto.

More Rial: todo sobre su novio, Jorge Rial, su edad y sus hijos

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