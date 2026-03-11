More Rial dejó la cárcel: el llamativo lugar donde cumplirá el arresto domiciliario

Después de casi cinco meses detenida en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, un giro en la causa judicial de More Rial le otorgó a la influencer el beneficio de la prisión domiciliaria. Este miércoles, el calvario de la hija de Jorge Rial llegó a su fin y fue trasladada a un domicilio fuera del penal.

La noticia generó una fuerte emoción en Morena, ya que desde este mediodía también podrá reencontrarse con su hijo Amadeo, de un año y medio. Según trascendió, la decisión judicial se apoyó principalmente en el bienestar del menor, que permanece al cuidado de su tía Rocío Rial desde el arresto de la mediática en septiembre de 2025.

En ese contexto, el lugar elegido para cumplir la medida es la casa de su hermana, quien ya había actuado como garante en febrero de 2025, cuando la Justicia le otorgó una excarcelación extraordinaria. Allí More permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Además, Martín Leiro, abogado de la influencer, explicó que Jorge Rial firmó un documento donde se comprometió a acompañar a su hija para que respete todas las condiciones impuestas.

"También se comprometieron a brindarle el apoyo familiar y económico necesario para su subsistencia y la del menor durante el tiempo que le demande encontrar un medio de autosustento", agregó el letrado en diálogo con "DDM" (América TV).

A su vez, aclararon que el beneficio no implica la libertad total de la mediática. "Le concedieron el arresto domiciliario con tobillera. Ella no va a quedar libre, solo va a esperar su proceso en su casa", señaló Fernanda Iglesias al referirse a la resolución judicial.

Pasado el mediodía del miércoles 11 de marzo, Morena llegó al departamento de Rocío escoltada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. La joven de 27 años ingresó esposada y evitó el contacto con la prensa al entrar al edificio por la cochera.