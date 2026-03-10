Menú
More Rial consiguió la prisión domiciliaria: las últimas fotos de la mediática desde la cárcel

Alejandro Cipolla publicó en sus redes capturas de una videollamada con la hija de Jorge Rial cuando todavía estaba detenida en la Unidad 51 de Magdalena. ¡Mirá las imágenes!

A pocas horas de que More Rial obtuviera la prisión domiciliria, se conocieron las últimas imágenes de la mediática desde la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena. Fue Alejandro Cipolla, exabogado y amigo de la influencer, quien difundió las imágenes a través de sus redes sociales.

En historias de Instagram, Cipolla confirmó la noticia más esperada por la hija de Jorge Rial y su entorno: "Mañana, Morena Rial de vuelta en su casa. Por fin se logró justicia. Mis felicitaciones al Dr. Martín Leiro".

More Rial obtuvo la prisión domiciliaria. (Instagram/@alejandrocipolla).
Luego, el letrado compartió capturas de pantalla de la videollamada que mantuvo con Morena, poco antes de que la joven obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria, decisión judicial que cambió el rumbo de su situación.

En una primera imagen, la influencer aparece sonriente, haciendo la seña de "amor y paz" con sus dedos. También se puede ver que lleva una cinta roja en su muñeca, un símbolo contra la envidia y amuleto de protección: "Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino", describió Alejandro Cipolla, quien regresó de sus vacaciones y se contactó con la mediática.  

&nbsp;More Rial obtuvo la prisión domiciliaria. (Instagram/@alejandrocipolla).
En la otra fotografía, se puede ver a More Rial posando frente a la cámara, haciendo un gesto de beso, con el cabello suelto y una remera lila. En la captura también aparece el abogado en un pequeño recuadro de la "última llamada desde Magdalena"

&nbsp;More Rial obtuvo la prisión domiciliaria. (Instagram/@alejandrocipolla).
More Rial: todo sobre su novio, Jorge Rial, su edad y sus hijos

