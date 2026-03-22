More Rial se reencontró con su hijo Amadeo tras obtener la prisión domiciliaria: "Estaba..."

El pasado 11 de marzo, More Rial abandonó el penal de Magdalena luego de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Ya instalada en el departamento de su hermana Rocío, la influencer parece haber reencauzado su vida y, de acuerdo a lo que trascendió, logró reencontrarse con su hijo más pequeño, Amadeo, tras casi seis meses sin verlo por su detención.

A pesar de que la causa que investiga a la hija de Jorge Rial sigue su curso, las autoridades judiciales resolvieron que Morena continúe privada de su libertad en el domicilio de su familiar, principalmente por el bienestar del menor de 1 año.

De acuerdo a lo que se pudo saber, la joven de 27 años intenta reorganizar su presente con foco en su familia y su futuro. Mientras se supo que comenzó a estudiar Derecho, su abogado, Alejandro Cipolla, confirmó que llegó el momento más esperado: More pudo volver a ver a su hijo. Según su entorno, fue un encuentro profundamente emotivo que marcó un antes y un después en su presente.

"Estaba llorando de la felicidad", reveló el letrado, al describir cómo la influencer reaccionó al conocer que podría recuperar el vínculo con el niño. La distancia con sus pequeños había sido uno de los aspectos más difíciles durante su detención.

Con la emoción todavía a flor de piel, Morena apuesta a sostener este cambio. Sabe que cualquier paso en falso podría complicar su situación, pero hoy su prioridad es clara: estar presente en la vida de sus hijos y reconstruir su historia desde ese lugar.