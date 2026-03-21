More Rial comenzó a estudiar en plena prisión domiciliaria: qué carrera seguirá y por qué puede cambiar su vida

El 11 de marzo, More Rial abandonó el penal de Magdalena en el que estuvo bastante tiempo, porque logró la prisión domiciliaria. Tras cinco meses detenida en la Unidad Penal 51, la hija de Jorge Rial obtuvo el beneficio y se mudó a la casa de su hermana Rocío para esperar la instancia del juicio. Sin embargo, el panorama no parece del todo favorable para More Rial por un gesto que tuvo afuera de la prisión, y su presente sigue siendo un blanco de críticas. Pero en medio de tanta tensión, apareció una noticia que le puso un tono distinto a su día a día: More se anotó en la universidad y ya empezó a cursar.

La primicia la dio a conocer su amigo y abogado Alejandro Cipolla en el stream "La Posta", el programa de streaming de la TV Pública. "Primicia total que trajo Alejandro Cipolla. Morena Rial comenzó a estudiar...", anunció Gustavo Méndez antes de dar paso al letrado. Cipolla no tardó en soltar la bomba: "Empezó a estudiar abogacía". Y agregó detalles que pintan de cuerpo entero este nuevo rumbo: "Fue su primer día en la Universidad Siglo 21, de manera online, obviamente. Tuvo su primera materia que fue Introducción al Derecho".

La carrera no fue una elección al azar. Cipolla contó que Morena está entusiasmada con esta nueva etapa y que él mismo le prometió un futuro en su estudio jurídico. "Está contenta. Yo le dije que cuando ella comenzara la iba a llevar a trabajar en mi estudio, así que ahora voy a ver para abrir un estudio por Palermo. Ya es estudiante de Derecho, tengo que cumplir lo que le prometí", reveló entre risas. La relación entre ambos es estrecha y Cipolla la viene acompañando desde los momentos más duros de su causa judicial.

Como si la noticia de la facultad fuera poco, el abogado también contó un detalle que se volvió viral: el regalo que le hizo para motivarla en este desafío. "Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó", contó Cipolla. El gesto, tan particular como significativo, refleja el apoyo de su círculo más íntimo en un momento donde cada paso adelante vale doble.

Mientras Morena cursa desde su casa con la modalidad online, aprovecha los días para compartir tiempo con su hijo y ordenar su rutina. La prisión domiciliaria le impide salir, pero no le cortó las ganas de proyectar. Estudiar abogacía, justo ella que está metida de lleno en un proceso penal, no es cualquier cosa. Es una señal de que busca entender las reglas del juego desde adentro y, de paso, construir una salida laboral real para cuando todo esto termine.

En medio de un presente judicial que todavía tiene capítulos por escribir, Morena Rial abrió un paréntesis inesperado. Con los fibrones de colores sobre la mesa, la primera materia ya cursada y una promesa de por medio, la hija de Jorge Rial dio el primer paso hacia un futuro que hasta hace poco nadie imaginaba. Queda por ver si este nuevo rumbo le alcanza para torcer la mala racha, pero por ahora, la facu le devolvió algo que hacía rato no tenía: una razón para mirar para adelante.