El gesto de More Rial fuera de la cárcel que podría complicar su situación judicial: "Puede tener un serio..."

Apenas 24 horas después de haber dejado la cárcel para cumplir la prisión domiciliaria, el panorama no parece del todo favorable para More Rial. Y es que, tras un gesto que tuvo afuera de la prisión, la hija de Jorge Rial podría enfrentar una complicación en su situación judicial.

Este martes se conoció que los abogados de Morena, Martín Leiro y Marcelo D'Angelo, lograron que la Justicia le otorgara el beneficio del arresto domiciliario para que pueda continuar con la crianza de su segundo hijo, Amadeo, quien es menor de cinco años.

Horas más tarde, la joven de 27 años fue trasladada desde la Unidad 51 de Magdalena hasta el departamento de su hermana Rocío Rial, quien firmó como garante. Allí permanecerá bajo supervisión judicial mediante una tobillera eléctrica y contará con apoyo económico del periodista.

En ese contexto, More Rial logró reencontrarse con su hijo más pequeño y hasta dialogó con la prensa a través del portero eléctrico del edificio. La conversación fue con Oliver Quiroz, cronista de "A la tarde" (América TV), salió al aire y generó preocupación entre sus defensores.

More Rial en el departamento de su hermana, Rocío. (Foto: Captura América TV).

"Me enteré de la nota porque me empezó a llamar todo el mundo, dije que no podía ser cierto, la llamo y me dice que le habló por el portero. Puede tener un serio llamado de atención por esto", explicó el Leiro al aire de "ISPA" (Net TV).

El abogado también se refirió a la situación y al contexto en el que ocurrió el episodio. "La nota la veo por primera vez acá e interpreto por una cuestión de nobleza de Morena de que si tenía que dar una nota tendría que haber consultado a quién, cómo, dónde y cuándo. No siento que me traicionó y consulté, porque me estaba llamando todo el mundo, y me dijo que fue por portero", sostuvo.

More Rial saludó a la prensa desde el balcón. (Foto: Captura América TV).

Y agregó de forma contundente: "Lo llamé a Oliver y si bien no está explícitamente documentado de que no puede dar una nota periodística, está con arresto domiciliario. Morena está vulnerable y Oliver se aprovechó de su vulnerabilidad".

Respecto a si el episodio podría afectar el futuro de la defensa, el letrado fue contundente: "Tengo una política y es que nunca renuncio a una causa salvo que me aparten. Es una cuestión personal, siento que abandono al cliente y ni siquiera por falta de pago de honorarios".