Florencia Peña y Nico Occhiato, a un paso de un histórico y millonario juicio en el mundo del streaming: "Ella está muy lastimada..."

Tras el escándalo por la fake news sobre el papá de Lionel Messi, se llegó a decir que Florencia Peña y Nico Occhiato podían llegar a una solución pacífica, sin necesidad a esgrimir el conflicto en la justicia. Sin embargo, en el presente esa posibilidad quedó muy lejana. Así lo dejó en claro Fernando Burlando, quien aseguró que la actriz y el dueño de Luzu TV están a un paso de ir a juicio.

En las últimas horas, Barby Franco filtró que Flor Peña podría pedir 750 millones de pesos en el juicio que encabeza su esposo. Se trata de una millonaria cifra que podría sentar precedente en el mundo de los medios de comunicación y más aún en los canales de streaming.

Al respecto fue consultado Fernando Burlando en un móvil con "Intrusos" (América TV), donde aclaró que el monto de resarcimiento podría ser mayor todavía. "Estuvimos hablando de lo que era una indemnización y de lo que era dañar, lastimar y romper una imagen como la de Florencia, que en otros países sería mucho más", afirmó el letrado.

Y sostuvo: "El daño que se le ha provocado a Florencia hoy no hay forma de traducirlo en dinero. Está muy afectada, muy dañada, muy lastimada, después del error que cometió ella con una producción que no es de ella".

Fernando Burlando destacó la actitud de Flor Peña tras haber cometido el error de pronunciar el falso fallecimiento de Jorge Messi: "Creo que recompuso instantáneamente la situación porque lo primero que hizo, con la valentía que la caracteriza, fue llamar a la familia Messi y decirle lo acongojada que estaba".

También recordó el primer llamado con la actriz tras lo ocurrido: "Cuando me llama, la atiendo y me encuentro a una Florencia llorando desconsoladamente, que lo primero que me dijo fue: 'Ya voy a llamar a la mamá' (Celia). Y me parece que lo que hizo fue saldar rápido el tema".

"De hecho, la respuesta de la mamá de Messi fue reparadora para ella. Igual, pobrecita, no lo digiere", continuó Fernando Burlando, quien agregó: "Sabe que patinó y eso no significa que no tenga que respetar un contrato y ciertas pautas, y fundamentalmente no quemarla, incinerarla y lastimarle tanto su intelecto".

Sobre el manejo de Nico Occhiato, quien despidió a la producción de "El show del verano" y a Flor Peña, fue contundente: "Yo creo que lo movieron, tal vez en lo que es el vínculo y la relación, los intereses y no la consideración a una trayectoria, que es recíproca". "A veces estas cuestiones no se deben decir en caliente, sino en frío, pero esto no pasó", criticó el abogado

Consultado por Rodrigo Lussich sobre si hubo insultos por parte de Occhiato a Peña, Burlando no pudo asegurarlo, aunque hizo hincapié en el mal momento que atraviesa la artista: "Siempre que hablamos de este tema es en estado de desesperación y angustia. Está muy angustiada".

Por último, Fernando Burlando afirmó que es "casi" seguro que vayan a juicio porque no llegan a un acuerdo, ya que la propuesta inicial del lado de Luzu TV no convence a la parte damnificada y que desde el canal de streaming "se aferran a una cláusula del contrato para sortear" el conflicto existente, que el letrado cree que puede resolverse en la justicia.