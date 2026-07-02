Tamara Paganini se emocionó en su congelados de "Gran Hermano" y recibió un insólito regalo: "Necesito que huelas..."

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir uno de los momentos más conmovedores de la temporada con un nuevo congelados.

En esta oportunidad, la protagonista fue Tamara Paganini, quien venía de atravesar una semana muy complicada en lo personal y encontró en la visita de su prima el impulso anímico que necesitaba para seguir adelante en el juego.

El emotivo encuentro estuvo marcado por abrazos, lágrimas, risas y un regalo muy particular que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality.

La sorpresa que recibió Tamara Paganini

Luego de que 12 jugadores lograran salvarse de la nominación y siete participantes quedaran en placa, el sonido del congelados volvió a sorprender a todos dentro de la casa.

Cuando comenzó a sonar "Amor Narcótico", Tamara supo inmediatamente que la sorpresa era para ella. La canción fue la que la identificó durante su primera participación en Gran Hermano, en 2001, por lo que esperaba reencontrarse con su novio, Sebastián. Sin embargo, quien finalmente ingresó fue su prima Soledad, dispuesta a darle todo el cariño que necesitaba.

El insólito regalo que desató risas y emoción

Apenas cruzó la puerta, Soledad abrazó a Tamara, la besó y le mostró una camisa que había usado su novio. Entre risas, explicó el motivo del regalo y le dijo: "Todos te amamos. No te reías, no te muevas, no llores, vos pediste oler un chivo, necesito que huelas, por favor, no te rías". Luego reveló de qué se trataba la sorpresa: "Me puse esta camisa que tiene un chivo, según él, de hace dos semanas. No te la puedo dejar, pero te la dejo colgadita todo este tiempo que esté yo".

La ocurrencia provocó una mezcla de carcajadas y lágrimas en Tamara, que disfrutó cada segundo del encuentro con una enorme emoción.

Los mensajes que le llevaron tranquilidad

Además del curioso obsequio, Soledad aprovechó para transmitirle noticias de su familia y despejar todas las preocupaciones que la habían acompañado durante los últimos días.

Primero le habló de su pareja: "Sebas está bien, tu neno te ama, no quiere que salgas", le aseguró. Incluso agregó con humor que "Él quería venir y tirarse a la pileta, pero no lo dejaron".

Antes de continuar, también quiso hacerle saber cuánto la apoyan desde afuera: "Disfrutá, te amamos. Estamos orgullosos, estamos felices de verte acá", le dijo, provocando nuevas lágrimas en la participante.

La explicación que tanto esperaba escuchar

Uno de los momentos más importantes de la visita llegó cuando Soledad le aclaró el significado de la palabra que había generado tanta angustia en Tamara durante la semana.

Con total naturalidad le explicó: "Activá es jugá, como una nena de seis años, jodé como vos sos, como la India", llevando tranquilidad sobre el verdadero mensaje que su familia quería transmitirle.

Luego reforzó ese apoyo con otra frase que buscó despejar cualquier preocupación: "Estamos todos bien. Tus gatos están bien, la casa también. No tenés por qué preocuparte de nada, por favor, queremos seguir viéndote feliz acá adentro".

Una despedida cargada de emoción

Antes de abandonar la casa por la puerta giratoria, Soledad dejó un último mensaje que emocionó profundamente a Tamara: "No ganes, pero sé feliz acá adentro que nos hacés felices a todos".

Además, aprovechó la visita para abrazar a Pincoya y agradecerle tanto a Yipio como a Cola el apoyo que le brindaron a Tamara durante su primera crisis de llanto, un gesto que la familia valoró especialmente.

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Un nuevo impulso para seguir en competencia

La visita llegó en el momento justo para Tamara Paganini. Después de atravesar una de las semanas más difíciles desde su ingreso, el congelados le permitió reencontrarse con el cariño de su familia, despejar todas sus dudas y recuperar la confianza.

A ese envión anímico se sumó el alivio de haber sido salvada de la placa de nominados, una combinación que le devolvió la energía necesaria para continuar su camino en Gran Hermano Generación Dorada, donde buscará seguir demostrando su fortaleza dentro de la casa más famosa del país.