La muerte de Daniel Melingo: cómo fueron sus últimas horas y qué se sabe hasta el momento

El rock argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de Daniel Melingo, una de las figuras más influyentes de la escena nacional y miembro fundador de Los Twist. El artista fue encontrado sin vida en el interior de su departamento, en la ciudad de Buenos Aires.

Tenía 68 años y, si bien desde hacía tiempo convivía con una enfermedad respiratoria que requería cuidados especiales, seguía trabajando activamente en distintos proyectos musicales y culturales que tenía previsto presentar durante los próximos meses.

Cómo fueron las últimas horas de Daniel Melingo

El hallazgo ocurrió al mediodía en la vivienda donde residía el músico, ubicada sobre la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita.

Según trascendió, quien encontró a Daniel Melingo fue su propio hijo, que inmediatamente dio aviso a las autoridades médicas y policiales, además de comunicarse con el resto de la familia.

Hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Quién confirmó la muerte del músico

Poco después del hallazgo, la noticia fue confirmada por su representante, Olga Castreno, y por Pelo Music, que despidieron al artista a través de un emotivo mensaje.

"Lamentablemente ha fallecido Melingo, una terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el rock, el tango y la música popular durante más de cuatro décadas. Abrazamos a la familia".

La confirmación generó una inmediata repercusión entre colegas, artistas y seguidores, que comenzaron a expresar su pesar por la partida de uno de los músicos más originales de la escena argentina.

Una trayectoria que marcó al rock nacional

Daniel Melingo fue uno de los protagonistas de los primeros años del rock argentino y alcanzó gran reconocimiento como integrante fundador de Los Twist, una banda que dejó una marca en la historia del género.

Con el paso del tiempo construyó una sólida carrera solista, en la que exploró nuevos sonidos y fusionó el rock, el tango y distintos estilos de la música popular argentina, consolidando una identidad artística única.

Su capacidad para reinventarse y su permanente búsqueda creativa lo convirtieron en un referente para varias generaciones de músicos.

Seguía lleno de proyectos pese a sus problemas de salud

A pesar del cuadro respiratorio que atravesaba, Daniel Melingo continuaba plenamente activo.

Apenas tres semanas atrás había brindado una entrevista en la que habló sobre su presente artístico y los desafíos que tenía por delante.

Entre sus próximos proyectos figuraba la presentación de su nuevo álbum, "Tangos Bajos", prevista para el Día de la Primavera en el Teatro Coliseo.

Además, trabajaba en un documental sobre las raíces africanas en la música popular argentina y avanzaba en el lanzamiento de un vino propio, una iniciativa personal que lo entusiasmaba especialmente.

Quién era Daniel Melingo

Su nombre completo era Alejandro Daniel Melingo. Había nacido el 22 de octubre de 1957 en la ciudad de Buenos Aires y pasó su infancia entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios.

Durante más de cuatro décadas desarrolló una carrera que trascendió géneros musicales y lo posicionó como uno de los artistas más respetados de la cultura argentina, tanto por su aporte al rock nacional como por su posterior vínculo con el tango y la música popular.

El rock argentino despide a uno de sus grandes referentes

La muerte de Daniel Melingo deja un profundo vacío en la música argentina. Su legado permanece en una obra que supo evolucionar a lo largo del tiempo sin perder su esencia, siempre marcada por la experimentación y una identidad artística inconfundible.

Mientras familiares, amigos, colegas y admiradores comienzan a despedirlo, sus canciones continúan como testimonio de una trayectoria que atravesó generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.