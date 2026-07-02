Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda, quien causó la crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez

En medio del conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez, supuestamente separados por una tercera en discordia, se esconde un conflicto aún mayor. Es que Ekaterina Ojeda, la joven que habría conquistado al futbolista y puso en jaque su relación con la actriz, estaría contratada nada menos que por Wanda Nara en su agencia de modelos. Aunque Mauro y Eugenia hicieron posteos para desmentir su crisis, el escándalo no para de crecer.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Wanda Nara decidió incorporar a Ekaterina a su agencia World Marketing Models, un movimiento que no pasó desapercibido. La propia Ekaterina compartió en sus redes: "Recién arranca la semana y ya tengo tres contratos firmados".

Como parte de su nueva alianza, la modelo promocionó la línea de cosméticos de Wanda y dejó un comentario que despertó todo tipo de interpretaciones: "Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto". La publicación se viralizó y los seguidores no tardaron en vincularlo con el escándalo de la discoteca Tequila.

Pero el enredo no termina ahí. Mauro Icardi perdió el juicio por la deuda de alimentos que lleva adelante Ana Rosenfeld, apoderada de Wanda Nara. La Cámara declaró desiertos todos los recursos del futbolista, que debe pagar 30 mil dólares por mes durante 18 meses, más intereses y las costas del proceso. El monto supera los 400 mil dólares.

Y, como era de esperarse, el delantero no hizo efectivo el pago de inmediato, aun teniendo embargos sobre "la casa de los sueños" y su camioneta 4x4. Según la abogada Rosenfeld, Wanda Nara no percibió aún el pago de la cuota alimentaria adeudada.

Encima, Wanda contrató a Ekaterina Ojeda, la del escándalo en Tequila con Mauro y la China, para que forme parte de su staff de modelos. La estrategia de la empresaria parece clara: sumar a la joven que se convirtió en el centro del escándalo y capitalizar la exposición mediática.

Eka, por su parte, multiplicó sus seguidores en cuestión de días, pasando de cinco mil a más de 100 mil en Instagram. La joven, que se define como "Team Wanda Nara", disfruta de su vertiginoso ascenso mientras el conflicto entre Icardi y la China Suárez sigue sin resolverse.